Плющев: «Отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира не очень значимо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о стартовавшем молодежном чемпионате мира без российской сборной.

«Отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира не очень значимо. Не совсем приятно, что чемпионат мира проходит без нас. Тем не менее бог терпел и нам велел. Мы обязательно вернемся на международные соревнования. Другой вопрос, в каком состоянии вернемся. Неправильно быть в эйфории от тех международных турниров, которые мы сейчас проводим. Это необъективная картина, она не определяет наше реальное состояние на мировой арене», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

26 декабря в Оттаве начался молодежный чемпионат мира. Российская сборная отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).