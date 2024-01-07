Чехия и Латвия счастливы отсутствию России. Итоги МЧМ-2024

Фиаско Канады, очередной успех американской казармы, стагнация немцев.

В промежуток с 2016 по 2022 годы медали МЧМ почти неизбежно «распиливали» между собой пять сборных — Канада, Россия, США, Швеция и Финляндия. Исключением стал лишь турнир 2015 года, когда бронзу сенсационно зацепила Словакия с Эриком Чернаком в составе. Только после отстранения россиян основным выгодоприобретателем решения ИИХФ стали не выкарабкивающиеся из глубокой многолетней ямы словаки, а их соседи чехи.

В отличие от бывшей соседки по коммуналке, Чехия серьезных кризисов в своем хоккее не допускала. Да, страна перестала рожать мастеров калибра Гашека, Ягра и Элиаша и позволила догнать себя по общему уровню швейцарцам. Зато местные школы продолжили выпускать исполнителей средней руки, которые по-прежнему востребованы в НХЛ.

Без больших звезд чехи были обречены застрять на международном уровне в положении «околомедальной команды». И разорвать замкнутый круг из вылетов в четвертьфиналах и поражений в матчах за «бронзу» им действительно отчасти помогло изгнание России. Почему только отчасти? Как минимум, потому что и до бана наших хоккеистов они были в состоянии обыграть сборную России — за счет великолепной организованной обороны, умения терпеть и мгновенно улетать в контратаки, выжимая максимум из минимума моментов.

Кто точно должен быть счастлив отстранению россиян, так это Латвия, которая заняла место России в марте 2022 года. Общий счет 0:20 в матчах с Канадой, Финляндией и Швецией наглядно показал, что место «кабинетной» команды в первом дивизионе. В команде знакомого многим носителя латышского языка Артиса Аболса интересно было посмотреть только на Данса Лочмелиса и Сандиса Вельманиса — двух нападающих, драфтованных в нижних раундах. За ними же — россыпь игроков, которых при нормальных раскладах не должно быть на МЧМ.

Хоккеисты сборной Канады. Фото Reuters

Даже у канадцев бывают неурожайные годы

Если вы смотрели матч группового этапа между Канадой и Швецией, то наверняка могли представить, что нынешний МЧМ проходит не в Гетеборге, а где-нибудь в Онтарио или Квебеке. Красное море на трибунах, которое совсем немного разбавляли люди в желтых свитерах, лучше всего напоминало о том, как беззаветно канадские болельщики влюблены в молодежное первенство мира. Не оттолкнул их ни дорогой и многочасовой трансатлантический перелет, ни тот факт, что на родине нынешнюю молодежку называли одной из самых серых на бумаге за последние несколько лет.

Заранее выкидывать команду под руководством бывшего игрока «Медвешчака» Алана Летанга из короткого списка претендентов на золото никто не собирался — канадцы выигрывали МЧМ и с менее талантливыми составами. Только на этот раз назвать их стопроцентным фаворитом текущего турнира было нельзя.

Костяк команды, составленный преимущественно из игроков 2004 года рождения, в отсутствии Шейна Райта, Кевина Корчински и Адама Фантилли, изначально считался слабейшим в стране за последние годы, и в начале январе этот тезис подтвердился. Свой международный цикл это поколение канадцев попросту провалило. Насторожиться канадским болельщикам стоило еще весной 2022-го, когда юниорская сборная 2004 года при наличии Бедарда и Фантилли стала лишь в третьей в группе на ЮЧМ, а затем по иронии судьбы вылетела в четвертьфинале от финнов. Вспомнить можно и провал на юношеской Олимпиаде в Лозанне, где в 2020-м по Канаде с все тем же Фантилли катком проехали Мичков, Мирошниченко и компания.

Да, они привезли в Швецию потенциального первого номера предстоящего драфта Маклина Селебрини, восемь человек из первого раунда драфта и убедили «Бостон» отпустить в Гетеборг закрепившегося в НХЛ Мэтью Пойтраса. Но невыдающаяся оборона, традиционно хлипкая вратарская линия и чересчур большой набор прямолинейных нападающих не позволяли поставить их в прогнозах выше максимально сбалансированных американцев и шведов, чей костяк выигрывал ЮЧМ в 2022-м. Вдобавок ко всему веру в команду Летанга подрывало разгромное поражение в товарняке от сборной студенческой лиги Канады, которое некоторые канадские болельщики прямо называли откровенным унижением от более возрастных отбросов.

Тотальной доминации от этой сборной изначально ждать не стоило, и этот МЧМ подтвердил этот тезис. В группе «Кленовые листья» дежурно разгромили Латвию, больше половины игры промучились с Германией, более-менее уверенно обыграли Финляндию и уступили в центральном матче Швеции, выйдя в плей-офф со второго места. Однако в четвертьфинале с привычно кусачей, но далеко не звездной Чехией ее ждало первое с 2019 года поражение на этой стадии и воплощение в жизнь всех пессимистичных прогнозов.

Канадцы, возможно, были самой бегущей, физически мощной, бросающей и прессингующей командой турнира. Но едва ли они были талантливее золотых американцев. Катастрофа в четвертьфинале в очередной раз доказал, что в хоккее результат и победитель определяются не количеством проведенных силовых приемов, выигранных единоборств и бросков. В матче с чехами парни Летанга показали традиционно великолепное движение и готовность шмалять шайбу из любых позиций. Только зачастую броски приходились либо в стекло, регулярно заставляя нас слушать характерный звон, либо в ноги защитникам соперника, которые грамотно вырастали на линии выстрела.

Хоккеисты сборной США. Фото Reuters

США: вместо деревянных солдат, а классных

Когда в 1996 году американская федерация на фоне упадка молодежного хоккея решила аккумулировать ресурс «трех М» (Мичигана, Массачусетса и Миннеаполиса) и согнать в систему, получившую название Программа развития национальной команды (NTDP), то многие откровенно плевались от этой задумки. Идея загнать лучших юниоров из трех главных хоккейных штатов в одну казарму в крохотном городке Ан-Арборе и развивать их вместе в течение двух лет, наращивая химию между ними к международным турнирам, отдавала чем-то советским.

Долгое время программу критиковали за то, что однобокий подход к тренировкам убивает индивидуальность игроков и ставит их в рамки. В Северной Америке выпускников NTDP назвали не иначе как роботами, которые умеют только бежать по рельсам и топтать соперника. И пока канадцы якобы «играли в хоккей и творили», американцы «работали и действовали по строгому шаблону».

Все это привело к тому, что сборной США приклеился ярлык «бездушной и безликой команды». Но время шло и методики работы с юниорами в Ан-Арборе менялись: с каждым годом USA Hockey все больше делали ставку не на физику и муштру, а на развитие техники и индивидуальных навыков, жертвую количеством матчей по ходу клубного сезона в угоду тренировочному процессу. Помимо этого, федерация все чаще стала переманивать к себе талантливых тренеров, для которых работа в NTPD впоследствии становилась важной строчкой в резюме, и привлекала к работе с командами в качестве волонтеров свободных энхаэловских коучей, которые ждали новых предложений из лучшей лиги мира.

Сейчас уже и не вспомнишь, когда американцы последний раз приезжали на МЧМ терпеть и играть на контратаках. Времена, когда лидерами звездно-полосатых были люди вроде Дерека Степана, Джеймса ван Римсдайка, Кайла Окпосо, Патрика Ивза и Петера Мюллера безвозвратно ушли. Теперь лицо Программы определяют такие игроки, как Остон Мэттьюс, Тревор Зеграс, братья Хьюз, Клейтон Келлер, Адам Фокс, братья Ткачаки и Коул Кофилд.

Нынешняя команда Дэвида Карле с Каттером Готье, Гейбом Перро, Айзеком Ховардом, Лейном Хатсоном, Уиллом Смитом и Фрэнком Назаром была самой «играющей» на турнире. Смотреть за американцами было приятно с первой до последней минуты на турнире. Ни у одной из команд в этом году не было ни аналогичного набора мастеров, ни таких баланса и порядка во всех трех линиях. И вряд ли кто-то отрицательно ответит на вопрос, заслуживали ли звездо-полосатые золотые медали на этом турнире.

Хоккеисты сборной Германии. Фото Reuters

Очень медленно прогрессирующая Германия

В последние несколько лет мы в один голос называем Германию самой прогрессирующей страной в мировом хоккее — этот неофициальный титул перешел к немцам от соседей из Швейцарии, застрявших на предпоследней ступеньке лестницы, ведущей к странам Большой хоккейной шестерки.

Начиная с конца 90-х федерация сумела в разы увеличить количество крытых катков в стране и хоккейных центров внутри нее, поощряла приглашение в иностранных тренеров, а также подписала в 2007 году первое трансферное соглашение с НХЛ, которое стимулировало клубы немецкой хоккейной лиги вкладываться в развитие молодежи и поставлять их за фиксированную сумму в Северную Америку.

Вдобавок в профессиональный хоккей начали вкладываться крупные бизнесмены. Долгое время флагманом и единственным грандом DEL считался берлинский «Айсберен» — клуб, который с начала 90-х принадлежит американцу с немецкими корнями и владельцу «Лос-Анджелес Кингс» Филипу Аншуцу.

Постепенно в лигу стали приходить и другие олигархи. В 2003-м о покупке «Адлера» объявил Дитмар Хопп — один из богатейших людей Германии, владелец футбольного «Хоффенхайма» и основатель компании SAP (одного из крупнейших производителей программного обеспечения в мире), который сделал команду из Мангейма личной игрушкой для своего сына Даниеля. После вливания больших инвестиций клуб из скромного городка близ Штутгарта не только начал регулярно брать медали чемпионата, но и выстроил лучшую академию в стране — именно через школу «Адлера» прошли Леон Драйзатль, Моритц Зайдер и Тим Штютцле, а задолго до этого Йохан Хехт, Марсел Гоч и Деннис Зайденберг.

Еще один топ-клуб DEL получила в 2012-м, когда не хватавший звезд с небес «Мюнхен» «окрылился» деньгами от «Ред Булла» и за короткий срок взял три чемпионства подряд. Помогала Бундестим в развитии талантливой молодежи и наличие великолепной школы в соседнем Зальцбурге, которая также полностью финансируется детищем энергетического короля Дитриха Матешица.

Хоккеисты команды «Ред Булл Мюнхен». Фото Global Look Press

Инвестиции ожидаемо создали благоприятную почву для приглашения более качественных легионеров, которые вполне логично постепенно начали повышать средний уровень лиги. Теперь одни иностранцы предпочитают DEL малобюджетной финской Лииге, а другие — после выпадения из чемпионатов Швейцарии и Швеции не прочь заехать в Германию на пару лет перед завершением карьеры за неплохими деньгами. Поэтому сейчас в Мюнхене, Мангейме или Кельне можно увидеть Найджела Доуса, Линдена Вея, Кенни Агостино, Энди Миле и других видных иностранцев, успевших оставить свой след в России.

Несколько лет назад немцы после серебряного чуда в Пхенчане впервые получили по-настоящему мощное поколение, поднявшись в элиту на уровнях U18 и U20 и отправив в первый раунд драфта НХЛ Моритца Зайдера, Тима Штютцле, Джей Джея Петерку и Лукаса Райхела. Но сейчас у них, как и у Швейцарии, всплывает одна банальная проблема — каким бы методичным не был их рост за последние двадцать лет, текущих производственных мощностей в стране по-прежнему недостаточно для того, чтобы каждый год ставить на конвейер хотя бы одного элитного юниора.

На прошедшем турнире у сборной Германии практически не было людей, которые бы производили вау-эффект, как этот делал Штютцле в 2021-м. Ничего не показал в Гетеборге даже проспект «Аризоны» Юлиан Лутц, которого «Аризона» выбрал во втором раунде пару лет назад.

Для кого-то поражение от откровенно слабенькой сборной Латвии в решающем матче группы и итоговая борьба команды Тобиаса Абстрайтера за выживание стали неприятным сюрпризом. Особенно, учитывая тот факт, что до этого Бундестим выходила в плей-офф три года подряд. Впрочем, в реальности никакой неожиданности в этом нет. Текущего среднего уровня немецких молодежек не хватает для стабильного попадания в четвертьфинал и борьбу за медали.

На данной этапе своего развития Германию неизбежно будет бросать то в жар, то в холод. Сохранение прописки в элитном дивизионе благодаря победе над Норвегией можно расценить как вполне приемлемый результат. Как минимум, для следующих немецких талантов: братьев-близнецов с латышскими корнями Эдгарса и Густавса Грива, Макса Блейхера, а также Давида Левандовского — сына экс-нападающего «Спартака». В следующем сезоне им не придется вновь подниматься наверх из первого дивизиона.