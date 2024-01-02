Канада без медалей впервые за пять лет! Чехия сотворила главную сенсацию МЧМ

Невероятная развязка четвертьфинала.

МЧМ-2024. 1/4 финала

Канада U20 — Чехия U20 — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Штанцль — 2 (Рымон), 7:51 — 0:1. Цибулка — 1 (Кулих), 18:01 — 0:2. Вуд — 2 (Коуэн, Ягер), 23:43 — 1:2. Фурлонг — 1 (Пойтрас), 36:40 — 2:2. Штанцль — 3 (Бехер, Рымон), 59:49 — 2:3.

Нереализованный буллит: Рымон (Чехия U20), 11:04 (Вратарь).

Вратари: Руссо (59:49) — Грабал.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 30 (7+11+12) — 22 (9+7+6).

Судьи: Бьерк, Хебайзен.

2 января. Гетеборг. Scandinavium.

Если вы смотрели матч группового этапа между Канадой и Швецией, то наверняка могли представить, что нынешний МЧМ проходит не в Гетеборге, а где-нибудь в Онтарио или Квебеке. Красное море на трибунах, которое совсем немного разбавляли люди в желтых свитерах, лучше всего напоминало о том, как беззаветно канадские болельщики влюблены в молодежное первенство мира. Не оттолкнул их ни дорогой и многочасовой трансатлантический перелет, ни тот факт, что на родине нынешнюю молодежку называли одной из самых серых на бумаге за последние несколько лет.

Заранее выкидывать команду под руководством бывшего игрока «Медвешчака» Алана Летанга из короткого списка претендентов на золото никто не собирался — канадцы выигрывали МЧМ и с менее талантливыми составами. Только на этот раз назвать их стопроцентным фаворитом текущего турнира было нельзя.

Да, они привезли в Швецию потенциального первого номера предстоящего драфта Маклина Селебрини, восемь человек из первого раунда драфта и убедили «Бостон» отпустить в Гетеборг закрепившегося в НХЛ Мэтью Пойтраса. Но невыдающаяся оборона, традиционно хлипкая вратарская линия и чересчур большой набор прямолинейных нападающих не позволяли поставить их в прогнозах выше максимально сбалансированных американцев и шведов, чей костяк выигрывал ЮЧМ в 2022-м. Вдобавок ко всему, веру в команду Летанга подрывало разгромное поражение в товарняке от сборной студенческой лиги Канады, которое некоторые канадские болельщики прямо называли откровенным унижением от более возрастных отбросов.

Тотальной доминации от этой сборной изначально ждать не стоило, и этот МЧМ подтвердил этот тезис. В группе «листья» дежурно разгромили Латвию, больше половины игры промучились с Германией, более-менее уверенно обыграли Финляндию и уступили в центральном матче Швеции, выйдя в плей-офф со второго места. Однако четвертьфинале с привычной кусачей, но далеко не звездной Чехией ее ждал первое с 2019 года поражение на этой стадии и воплощение в жизнь всех пессимистичных прогнозов.

Начинать матч с командой Патрика Аугуста пришлось с холодного душа и 0:2 уже в первые двадцать минут. И во многом создать ключевой задел чехам помог голкипер канадцев Матис Руссо, ставший сегодня главным антигероем действующих обладателей трофея. Сначала он не справился с броском в ближний угол от Якуба Штанцля, а на 18-й минуте пустил между ног не самый сложный выстрел с синей линии от Томаша Цибульки.

Списывать кленовую молодежку после первого периода было бы глупо и наивно. Во второй двадцатиминутке Чехия по заветам Евгения Кузнецова «охранять кукурузу» и наглухо закрываться в своей зоне не стала, но начала играть с большей оглядкой на оборону, продолжив делать ставку на быстрый отрыв и контратаки.

А вот Канада методично гнула свою линию, еще сильнее прибавила в движении, увеличила объем прессинга, стала более нацеленной на бросок и в конце концов еще до второго перерыва исправила ошибки своего голкипера, сравняв счет благодаря шайбам Мэтью Вуда и Джейка Фурлонга.

По-настоящему забыли об атаке чехи лишь в третьем периоде, перейдя на режим тотальной обороны. Канадцы давили и создавали голевые моменты у ворот Михала Грабала за счет большого количество голов со всех позиций всю заключительную треть встречи. Впрочем, как это нередко бывает, для победы в конкретно взятом матче сборной Чехии хватило одного удачно реализованного шанса в концовке.

В тот момент, когда многие мысленно были уже в овертайме, европейцы сподобились на одну из немногих атак в заключительной двадцатиминутке и за 11 секунд до финальной сирены забили свой третий гол. Злая ирония в том, что чехи забросили победную шайбу рикошетом от щитка Оливера Бонка — сына экс-нападающего сборной Чехии и звезды «Оттавы» начала нулевых Радека Бонка. В решающий момент нога защитника ненароком помогла его исторической родине.

И отсутствие медалей впервые с 2019 года — веский повод назвать команду Летанга худшей канадской молодежкой за последнее десятилетие. Возможно, на родине хоккея к сегодняшней катастрофе (а это поражение будет воспринимать именно так) и были готовы. Однако от тонны критики и кучи камней в свой адрес это сборную Канады совершенно точно не убережет.