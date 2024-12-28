Конфуз с Латвией ничего не значит. Вспомните, как Канаду громил Брагин, а потом она выиграла МЧМ

Сегодня, 14:30
Неожиданное поражение Канады от Латвии — главная сенсация стартовавшего молодежного чемпионата мира. Изначально встреча «Кленовых листьев» с прибалтами не несла больших интриг. Однако латвийцы дважды отыгрались в третьем периоде и вырвали победу в серии буллитов. Молодая команда Артиса Аболса заставила обратить на себя внимание с первого же матча.
Латвийцы третий год подряд входят в элитную группу МЧМ, но провели прошлые турниры без больших успехов. Победа над канадцами вовсе стала исторической: никогда прежде сборная не обыгрывала «Кленовые листья». Ранее Латвия встречалась с Канадой четыре раза и потерпела четыре поражения (0:10, 2:5, 2:10 и 0:16). Местные СМИ моментально ополчились на сборную и подвергли игроков жесткой критике. Оно и понятно: МЧМ традиционно ценится в стране и превосходит по ажиотажу даже взрослый турнир. Кроме того, канадцы играли дома, а оконфузиться перед родными трибунами вдвойне неприятно.
Следующий матч команда Дэйва Кэмерона проведет с Германией, и лично мне бы не хотелось оказаться на месте немцев. Канадцы, несомненно, подойдут к игре сверхмотивированными. Исправиться за поражение Латвии можно мощным разгромом ближайшего соперника. И хотя сегодняшний проигрыш не должен сказаться на турнирных перспективах «Кленовых листьев», самолюбие хоккеистов должно повлиять на настрой перед встречей с Германией.
Класс сборных на международных турнирах серьезно расходится, но не всегда отражается на результатах. Можно вспомнить немало матчей на взрослых ЧМ, когда явные аутсайдеры преподносили сюрпризы и обыгрывали на групповом этапе очевидных фаворитов. Далеко за примерами ходить не надо. На турнире в 2021 году латвийцы под руководством хорошо знакомого Боба Хартли обыграли Канаду (2:0) — будущего золотого медалиста. На МЧМ такие курьезы происходят гораздо реже. Все дело в том, что сборные комплектуются сильнейшими хоккеистами на данный момент. Исключение — игроки на контрактах в НХЛ. По ростеру Латвия несравнима с Канадой, но в отдельно взятом матче может произойти все что угодно.
Позор ли это для Канады? Однозначно, да. Полистайте на досуге ведущие североамериканские СМИ, которые после матча промыли кости и игрокам, которые не реализовали ни одного буллита, и главному тренеру. Повлияет ли поражение на перспективы? Очевидно, нет. Канада как была, так и остается главным фаворитом МЧМ. Достаточно вспомнить, как «Кленовые» в 2019 году уступили в группе россиянам (0:6), а затем взяли золото. Оплеуха от латвийцев может даже пойти на пользу: теперь канадские звезды поймут, что расслабляться не стоит даже против очевидных аутсайдеров. А парни из сборной Латвии будут вспоминать эту победу до конца жизни.