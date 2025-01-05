«Русские никогда не сдаются». Безумно драматичный финал МЧМ между Россией и Канадой

Вспоминаем, как это было десять лет назад.

На молодежном чемпионате мира часто кипят страсти не хуже, чем на взрослом турнире. Финал между Россией и Канадой в 2015 году в Торонто тому подтверждение. Тогда команда Валерия Брагина проиграла, а Канада впервые за шесть лет взяла золото.

Молодежный чемпионат мира. Финал

Канада — Россия — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)

Голы: Дюклер — 4 (Доми), 0:23 — 1:0. Пол — 3 (Пойнт, Виртанен), 2:32 — 2:0. Юдин — 1 (Голышев, Дергачев), 9:20 — 2:1. Макдэвид — 3 (Моррисси), 25:08 — 3:1. Доми — 5, 27:22 — 4:1. Райнхарт — 5 (Доми), 32:30 — 5:1. Барбашев — 3 (бол., Бучневич, Юдин), 34:21 — 5:2. Толчинский — 4 (Голдобин, Валиев), 34:53 — 5:3. Голдобин — 2 (бол., Толчинский, Каменев), 37:37 — 5:4.

Россия: Шестеркин (Сорокин, 2:32 — 58:30). Рафиков — Брынцев, Лещенко — Барбашев — Бучневич. Гавриков — Черепанов, Брюквин — Фищенко — Мамин. Юдин — Пайгин, Дергачев — Шаров — Голышев. Проворов — Валиев, Голдобин — Каменев — Толчинский.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 21 (12+5+4) — 30 (9+10+11).

Судьи: Виннерборг (Швеция), Верли (Швейцария).

5 января. Торонто. Air Canada Centre. 19 014 зрителей (18 800).

Кто был фаворитом

Сборная Канады была главным фаворитом турнира. Россияне же приехали без выступавших в НХЛ Никиты Задорова и Валерия Ничушкина, а букмекеры пророчили нашей команде лишь 4-е место. К тому же два поражения на групповом этапе от Швеции (2:3) и Чехии (1:4) подтверждали невысокие ожидания. Правда, уже в плей-офф сборная России прибавила — справилась с США (3:2) и той же Швецией (4:1).

Канада ожидаемо выиграла все матчи в группе, а на стадии плей-офф «кленовые листья» крупно обыграли Данию (8:0) и Словакию (5:1). При этом они забили больше всех голов, но главной силой канадцев был их вратарь Закари Фукале, нынешний голкипер «Трактора». Он отразил до финала 97,1 процента бросков! Сумасшедший показатель.

Ход игры

Накал страстей был невероятным уже с первых минут. Еще до стартового вбрасывания канадцы пытались устроить потасовку с Павлом Бучневичем. И это не помешало им забить гол Игорю Шестеркину уже через 23 секунды после начала. Канада быстро увеличила преимущество, что вынудило Брагина произвести замену вратаря и выпустить на лед Илью Сорокина. Канадские эксперты тогда подсчитали, что России в играх с канадцами на молодежных чемпионатах мира три раза приносила успех замена голкипера. Игра выровнялась, а Дмитрий Юдин даже смог сократить отставание.

Во втором периоде Коннор Макдэвид вышел один на один с Сорокиным и забил гол прямо между щитков — 3:1. Следом канадцы усилиями Макса Доми сделали счет — 4:1. Брагин попросил тайм-аут, во время которого пытался настроить ребят на борьбу. Но это не помогло: Сэм Райнхарт закатил пятую шайбу в ворота россиян. Казалось, что это приговор...

Однако сборная России не сдалась и подарила своим фанатам шанс на чудо. Сначала забил Иван Барбашев, затем отличился Сергей Толчинский, а следом и Николай Голдобин. Счет на табло стал 5:4 в пользу канадцев! Россияне почти отыгрались — и сделали это всего за три минуты. К сожалению, в концовке второго периода судьи не назначили буллит за фол на Бучневиче. Возможно, он изменил бы игру окончательно.

Вся интрига перенеслась на третий период. Но забить в следующей двадцатиминутке не получилось ни у одной из команд. Счет остался прежним, а победу в драматичном и принципиальном финале одержала Канада. Россияне уехали из Торонто с серебряными медалями.

Брэйден Поинт и Иван Фищенко. Фото Global Look Press

«Показали характер»

После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин так оценил игру: «Впереди ведь был целый период. В раздевалке все верили: еще одно усилие — и дожмем их. Я так и сказал ребятам: «Кто сейчас забьет, тот и победит». Эмоции были серьезные, думал: дотащим-додавим. Но чуть-чуть не хватило. Этот финал по антуражу не знает равных. Проиграть его канадцы не могли. Для них это был «матч жизни».

Нападающий российской команды Николай Голдобин признался после матча, что команде было тяжело отыгрываться.

«Мы пропустили пять голов очень рано, было тяжело отыгрываться, но мы все равно показали характер и проиграли лишь одну шайбу», — отмечал Голдобин.

Канадские хоккеисты также высоко оценили игру нашей команды в финале. Защитник Джош Моррисси даже отметил, что никогда не забудет этот матч.

«Российская команда никогда не сдается. У них очень искусные игроки, которые могут наказать за любую потерю. Мы поплатились за самодовольство во втором периоде, но я очень доволен тем, как наша команда ответила на рывок противника в третьем периоде. Нам действительно удалось запереть игру на замок. Думаю, встреча получилась более увлекательной, чем должна была быть, но это было прекрасно. Я никогда не забуду этот матч», — сказал Моррисси.

Вратарь Зак Фукале также похвалил российских хоккеистов за игру.

«Для нас не стало неожиданностью то, что русские вернулись в игру. Они же никогда не сдаются, и такое уже происходило раньше. Мы еще до турнира договорились, что даже в таком случае должны продолжать играть в свою игру, и это именно то, что мы и делали», — цитировал Фукале сайт НХЛ.