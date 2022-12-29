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Сегодня, 07:15

Канадский вундеркинд разорвал Германию! Немцы получили полную авоську от будущей звезды

Отдел хоккея «СЭ»
Коннор Бедард.
Фото Global Look Press
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Коннор Бедард набрал семь очков.

Хоккей
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Канада U20 — Германия U20 — 11:2 (3:1, 6:0, 2:1)
Голы: Гюнтер — 1 (бол., Бедард, Зеллвегер), 6:46 — 1:0. Кехтер — 1 (Бадер, Синн), 11:08 — 1:1. Райт — 2 (бол.), 13:21 — 2:1. Бедард — 2 (Стэнковен, Райт), 17:26 — 3:1. Бедард — 3 (Стэнковен, Кларк), 21:02 — 4:1. Бедард — 4 (бол., Зеллвегер, Райт), 33:57 — 5:1. Гюнтер — 2 (бол., Бедард, Зеллвегер), 36:48 — 6:1. Кларк — 1 (бол., Дач, Фантилли), 38:08 — 7:1. Гюнтер — 3 (бол., Бедард), 39:24 — 8:1. Стэнковен — 1 (бол.), 39:56 — 9:1. Остапчук — 1 (Корчински, Банкье), 41:22 — 10:1. Рой — 1 (Бедард, Корчински), 50:56 — 11:1. Синн — 1 (бол., Освальд, Кренинг), 54:25 — 11:2.
Вратари: Милич — Вольф (Бабулис, 40:00).
Штраф: 10 — 37.
Броски: 52 (17+22+13) — 16 (5+6+5).
Судьи: Еркович, Харнебринг.
29 декабря. Галифакс. «Скоушабэнк-центр». 10263 зрителя.

Исход матча между Канадой и Германией был предсказуемым. Главные фавориты молодежного чемпионата мира в стартовой игре сенсационно проиграли чехам и должны были оторваться на более слабом сопернике. Немцы поупирались на самом старте матча, но быстрая атака «кленовых листьев» привела к первой шайбе нападающего «Аризоны» Гюнтера.

Немцы сравняли счет через несколько минут, и в этом моменте явно ошибся вратарь канадцев Томас Милик. Вратари пока — явное слабое звено команды: в первой игре начудил Бенджамин Годро.

Впрочем, радость немецкой сборной была недолгой. Сначала Райт забил в большинстве, а под занавес периода свою первую шайбу в матче забросил самый яркий талант современности Коннор Бедард.

Бедарду не понадобилось много времени, чтобы отгрузить в ворота несчастных немцев еще пару шайб. Всего же Коннор набрал аж 7 (3+4) очков.

Совсем уничтожило Германию удаление до конца матча защитника первой пары Райана Беттахара. Канадцы реализовали численное преимущество аж четыре раза! Причем два раза отличился Гюнтер, оформивший хет-трик вслед за Бедардом.

Завтра канадцев ждет еще одна легкая прогулка и возможность насобирать результативные баллы — игра с Австрией. А вот в новогоднюю ночь экзамен посложнее — в соперниках будут шведы. Кажется, тогда мы и начнем понимать реальную силу «кленовых листьев».

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