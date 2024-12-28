Канада опозорилась на МЧМ! Историческое поражение в матче против Латвии шокировало всех

Такого не ожидал никто.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — Канада U20 — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лучанко — 1 (мен.), 23:28 — 0:1. Матейко — 1 (бол., Османис), 53:18 — 1:1. Ритчи — 1 (бол., Коуэн, Бодуа), 54:22 — 1:2. Буланс — 1 (бол., Лившиц, Османис), 57:31 — 2:2.

Победный буллит: Матейко.

Вратари: Фелдбергс — Иванкович.

Штраф: 10 — 12.

Судьи: Стано, Черриг.

28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

Сборная Латвии стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею с огромной сенсации. Андердог в первой же игре обыграл Канаду — хозяев турнира. Прибалтийская сборная дважды отыгрывалась по ходу матча и в итоге победила соперника в серии буллитов.

Как прошла игра

Канада считалась огромным фаворитом, однако за первые два периода забила лишь раз — Джетт Лучанко в меньшинстве вывел хозяев турнира вперед в начале второй двадцатиминутки. Самое интересное началось в заключительном отрезке игры: Латвия сравняла счет примерно за семь минут до конца, но уже менее чем через 64 секунды пропустила еще раз — Калум Ритчи на этот раз воспользовался большинством.

Игра шла к нервной победе канадцев, но у них случилось еще одно удаление — Итан Готье получил две минуты штрафа и подарил Латвии отличную возможность отыграться. Аутсайдер воспользовался шансом — Петерис Буланс сравнял счет за две с половиной минуты до финальной сирены. Примечательно, что все шайбы в матче были заброшены в неравных составах. Удалений действительно было много: Латвия собрала 10 минут штрафов, Канада — 16, чем серьезно помогла оппоненту.

Судьба матча решалась в серии буллитов, где команды долгое время не могли забить — на двоих не реализовали 15 попыток. Единственным автором гола стал Эрик Матейко, принесший Латвии сенсационную победу — ранее команда никогда не обыгрывала канадцев на молодежных чемпионатах мира. Предыдущие три встречи сборных заканчивались разгромными победами североамериканцев (10:0, 10:2 и 16:0).

Игроки не могут поверить в произошедшее

Результат шокировал не только зрителей, но и самих участников матча. Эта победа стала для Латвии лишь третьей за 38 матчей на молодежных чемпионатах мира, однако главный тренер команды Артис Аболс не считает, что такой успех совсем нельзя было предсказать. «Мы нашли способ. В одном хоккейном матче возможно все», — приводит его слова ESPN.

А вот голкипер латвийцев Линардс Фельдбергс удивился намного сильнее. Он стал одним из героев сборной, отразив восемь буллитов и аж 54 броска в створ. «Я все еще в шоке. Думаю, мне понадобится около часа, чтобы осознать все, что произошло на льду», — говорит Линардс после игры.

Канадцы тоже не могли поверить в произошедшее, однако их эмоции серьезно отличались от впечатлений латвийцев. Для североамериканцев такое поражение на домашнем турнире — настоящая трагедия. «Это опустошает, но и открывает глаза. Мы можем играть гораздо лучше и понимаем это. Но мы еще не достигли пика», — проанализировал защитник Таннер Молендик.

Джек Иванкович и Эрик Матейко. Фото Global Look Press

СМИ критикуют сборную

The Athletic: «Состав с 11 игроками первого раунда драфта не смог обыграть Латвию. До восьми незабитых буллитов канадцы отдали игру в руки Латвии за 42,4 секунды до конца овертайма — заработали удаление из-за нарушения численного состава. А 56 бросков по воротам ни о чем не говорят, потому что количество по-настоящему опасных моментов можно пересчитать по пальцам одной руки. Чувствуется, что игроки не знают друг друга, и это больше всего проявилось в их ужасной, несогласованной игре в большинстве.

Забудьте все разговоры о тех, кто остался в запасе, о таланте и умении играть в большинстве таких парней, как Зайн Парех, Беккетт Сеннеке и Эндрю Кристалл — это та команда, которую выбрали тренеры, и нет никаких оправданий тому, как она выглядела против Латвии».

The Hockey Writers: Канада оказалась недисциплинированной командой. Это поместило их в учебники истории в матче против Латвии. Непохоже, чтобы сборная собирала обязательные штрафы — это просто пример плохой дисциплины. Более сильные команды могут воспользоваться этим еще лучше, чем Латвия. После такого позорного поражения команде нужна яркая победа против Германии в следующем матче.

Канада не смогла создать много моментов при игре в равных составах. Нужно отдать должное Латвии, потому что они не позволили Канаде придумать ничего, кроме бросков с периметра. Редко кто приближался к воротам — вратарь Линардс Фельдбергс был невероятен. Он приложил максимум усилий, так же как и партнеры по защите. Канада не очень хорошо справилась с созданием атак. Игроки потрясающе владели шайбой, но не знали, что с ней делать».