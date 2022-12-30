Санкции отобрали МЧМ у Новосибирска. Катастрофа? Похоже, городу, наоборот, повезло

Из большого комплекса объектов инфраструктуры, включая саму арену, сдали только парк около нее. Остальное сдадут неизвестно когда, а ведь МЧМ, который должен был состояться в России, уже начался.

«Сибирь» Скабелки — катализатор МЧМ

В идеальном мире на этой неделе в Новосибирске и Омске должен был стартовать долгожданный молодежный чемпионат мира, который в последний раз заглядывал в Россию в далеком 2013-м, а Матвей Мичков — делать все, чтобы мы впервые с 2011 года увидели золото на груди у российских парней. Но, к сожалению, реальность полна разочарований: МЧМ из-за антироссийских санкций со стороны ИИХФ вновь проводится в Канаде без участия нашей сборной, топ-юниор из Перми ковыряется на последнем месте «Запада», а Новосибирск на пару с Омском по-прежнему довольствуются матчами КХЛ. В общем, никакой атмосферы любимого новогоднего турнира. Все, что теперь остается — вспоминать, как два сибирских миллионника некогда получили право на его проведение.

Уже мало кто помнит, но никакого потенциального МЧМ в России не было бы без скромной «Сибири» Андрея Скабелки, которая в 2015-м сенсационно выбила из плей-офф магнитогорский «Металлург» с тройкой Мозякин — Коварж — Зарипов, вышла в финал конференции и устроила в столице СФО настоящий хоккейный бум. В Новосибирске и до этого момента всегда хорошо ходили на хоккей. Но стоило местной команде пойти вверх, будучи вечным заложником финансовых обстоятельств, как она начала греметь на всю Россию и мгновенно стала брендом в регионе. Именно в этот момент горожане резко начали облачаться в одежду с симпатичной снежинкой, появившейся на форме команды в межсезонье, владельцы авто — клеить логотип клуба на заднее стекло своих машин, а ходить на хоккей стало по-настоящему модным даже у женщин.

Кажется, первым, кто додумался использовать резко приросшую армию болельщиков в качестве электората, стал бывший президент ОКР Александр Жуков. Коренной москвич и выпускник Гарварда никогда не был хоккейным фанатом — куда чаще его можно было увидеть на футболе в шарфике «Спартака», он не имел никакого отношения к Сибири и вообще никак не упоминался в одной связке с Новосибирском. Зато, будучи кандидатом в депутаты Госдумы от Новосибирской области, он точно знал, в какие точки нужно бить, чтобы получить голоса местных избирателей.

Поняв, какой ресурс есть среди хоккейных болельщиков, Жуков все чаще стал летать в Новосибирск и появляться на публике в атрибутике «Сибири». А дабы расположить к себе местную фан-базу, сразу поднял вопрос о строительстве нового Ледового дворца и возможном проведении МЧМ в Новосибирске. Аргумент с ЛДС политик даже использовал на предвыборных баннерах. Выглядело это довольно забавно — и чешский вратарь Александр Салак, выступавший когда-то за сибиряков, повеселился по этому поводу у себя в соцсетях. Именно его изображение использовалось на плакате в качестве одного из средств агитации.

Разумеется, после выборов шарф со снежинкой резко пропал с шеи политика и постоянные визиты в столицу региона «внезапно» прекратились. Поэтому представлять заявку России на конгресс ИИХФ в Кельне в 2017-м от Новосибирска ездили мэр города Анатолий Локоть и губернатор области Владимир Городецкий. Но свои предвыборные обещания некогда спортивный чиновник, по сути, выполнил. Он помог запустить процесс строительства главного спортивного объекта области, а главное — благодаря олимпийским связям сумел убедить бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля отдать городу право на проведение МЧМ, под которое федеральные власти и выделили деньги на новую арену «Сибири». В 2015-м всегда лояльный к России швейцарец вместе с тогдашним президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко даже прилетал в Новосибирск помпезно открывать обычный тренировочный каток рядом со старым ЛДС, неофициально поддержав заявку города. В итоге вопрос вышел на уровень Президента страны, который напрямую поручил бывшему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому определить сроки возведения стадиона.





«В Новосибирске очень любят хоккей, это по-настоящему хоккейный город. И этот город мечтает провести молодежный чемпионат мира, ради турнира они готовы построить новый дворец. Если Фазель обещает сделать все возможное, чтобы Новосибирск получил турнир, то он свое слово сдержит, я уверен. От имени всей Сибири мы просим, чтобы Молодежный чемпионат мира в 2023 году прошел именно там», — рассказывал Жуков журналистам незадолго до своего избрания в Госдуму.

Арену до сих пор не сдали

По первоначальным планам столица Сибири должна была принять турнир в 2022 году. Однако в мае 2016 года во время чемпионата мира в Москве президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Россия решила уступить право проведения турнира Швеции, которая в 2022-м должна была отмечать столетие местного хоккея, а Новосибирск получит МЧМ в 2023-м. Только в конце концов своими мечтами о турнире новосибирцам придется поделиться с Омском, где дала трещину ныне почившая «Арена Омск».

Третий по численности населения город России на фоне хоккейного безумия идеально подходил в качестве хозяина молодежного первенства: статус исконно хоккейного региона, узловой федеральный аэропорт, наличие семитысячника под матчи группы B, прекрасный гостиничный фонд во главе с сетевым «Марриоттом». При этом, получив федеральную поддержку, местные чиновники решили гулять по полной. Практически сразу в администрации НСО резко заявили о планах построить новый просторный терминал аэропорта Толмачево, сдать заблаговременно до старта турнира платный четвертый мост через Обь, соединяющий две проблемные транспортные развязки, а их муниципальные коллеги принялись достраивать законсервированную с советских времен станцию метро «Спортивная», расположенную непосредственно около нового стадиона. Не хватало только самой современной арены, которую областные власти до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Проблемы на главной стройке области начались еще на стадии выбора ее конечного места. Около полугода депутаты городского совета, мэрия и правительство области не могли согласовать площадку, но в конце концов пришли к мнению, что будущий десятитысячник нужно возводить на левом берегу Оби близ Октябрьского моста — в небольшом лесном массиве, где земля еще с 1980-х годов была зарезервирована под спортивный кластер. Впрочем, все это меркнет по сравнению с другим ворохом проблем.

Изначально сдать объект, который начали возводить летом 2019-го, должны были в июле-августе 2022-го. Но дальше можно сломать голову в попытках посчитать, сколько раз власти переносили дату ввода арены в эксплуатацию. На определенном этапе срыв хода работ власти оправдывали пандемией, затем удорожанием стройматериалов и просили федеральных чиновников выделить дополнительные средства, раздув смету до совершенно неприличных цифр. В какой-то момент людей на стройке банально не хватало, и к строительству пришлось подключать заключенных. Не ускоряли генподрядчика ни прокурорские проверки, ни еженедельные брифинги нового губернатора области Андрея Травникова, ни даже жесткий разнос Дмитрия Чернышенко, который по ходу возведения объекта сменил кресло президента КХЛ на пост зампреда Правительства РФ.

«Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов... Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается», — разъяренно комментировал бардак на площадке вице-премьер в августе.

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Зачастую проблемы со сроками вытекали из саботажа субподрядчиков, многие из которых заявляли об откровенном обмане со стороны генподрядчика. В какой-то момент сложилась воистину уникальная ситуация. Крупные строительные фирмы отказывались сотрудничать с московской компанией «ЭлинАльфа», и областным властям пришлось приводить строителей на главную стройку города чуть ли не за руку с мольбами и просьбами.

Прошлым летом Травников с уверенностью заявлял, что арену должны сдать до 31 декабря 2022-го, а в ноябре на ней уже запланирован тестовый матч. Однако теперь ни о каком полноценном запуске до Нового года речи не идет, несмотря на то что внутри уже смонтировали борта и подняли под своды дворца китайский медиакуб, а пару недель назад губернатор пообещал полностью представить арену горожанам... к началу паводкового периода. Сюрреализм в чистом виде.

«В декабре 2022 года все основные работы на ЛДС будут выполнены и будет подготовлен пакет документов для ввода в эксплуатацию. Но из-за сложностей с поставкой оборудования для систем безопасности пока невозможно проводить мероприятия с большим количеством людей. Поэтому если и будем проводить какие-то мероприятия на арене, то без зрителей.

Парк около дворца завершен и сдан. Дороги будут введены по временной схеме движения. По станции метро «Спортивная» физические объемы будут выполнены, сейчас завершается корректировка проектной документации. Еще на одном объекте — станции очистки ливневых вод — пришлось менять подрядчика, это, конечно, сказалось на сроках строительства, но на ввод ледовой арены никак не повлияет. К началу паводкового периода объект будет сдан", — рассказывал глава региона на итоговой пресс-конференции 16 декабря.

Похоже, сейчас все упирается именно в очистные сооружения, о проблемах с которыми в ноябре сообщал портал Atas.Info:

«Сваи, примененные при строительстве очистных сооружений МУП «Метрострой», отличаются от тех, что предусмотрены в первоначальном проекте. Таким образом, для того чтобы официально сдать в эксплуатацию этот комплекс, необходимо изменить проект, повторно пройти госэкспертизу и завершить строительство. При этом на бюрократическую работу с документами планируется потратить полгода, а на завершение работ — всего месяц», — сообщает источник.

А ведь незадолго до этого МУП «Метрострой» и его директор Александр Мысик, отвечавшие за те самые очистные сооружения, стали фигурантами другого скандала, закончившегося для второго уголовным делом за превышение должностных полномочий. Как оказалось, руководитель предприятия, также отвечающего за строительство подъездных дорог, при выполнении работ решил снизить капитальные затраты за счет инженерных решений, негативно отразившихся на безопасности дорожного движения.

«По версии следствия, с 2019 по 2021 год Мысик организовал добычу песка из протоки реки Обь. Этот дешевый заиленный песок использовали при проведении работ вместо качественных инертных материалов, что не соответствует проекту. По оценке следствия, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 340 млн рублей. По заключению специалистов, дороги не отвечают требованиям безопасности. Это может привести к невозможности ввода в эксплуатацию новой ледовой арены в Новосибирске», — говорится в материале Atas.Info.

Кажется, основная проблема новосибирской стройки в том, что у нее, по сути, не было хозяина. Если в соседнем Омске строительство G-Drive-Арены дотошно контролировал лично патрон «Авангарда» и топ-менеджер «Газпром нефти» Александр Крылов, для которого возвращение «Ястребов» домой было делом чести, то в Новосибирске информацию о ходе работ каждый раз давали разные люди, большинство из которых самоустранялись от ответов на острые вопросы. Примечателен и другой факт — на пресс-туры и экскурсии по объекту приглашали исключительно представителей СМИ, подконтрольных областному правительству.

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Пока не построили ничего

Иногда ситуация на площадке доходила до абсолютного абсурда. Однажды внутри нового ЛДС, в котором после МЧМ должна была расположиться главная команда области, пытались установить... красно-желтые стекла. Говорят, один из субподрядчиков отчаянно пытался пристроить материал, оставшийся после строительства одного из его старых объектов. Воплоти он свои планы в жизнь, и на новую арену можно было приглашать на ПМЖ «Куньлунь» или «Калгари».

Все это время «Сибирь» не дает никаких прогнозов о том, когда она переедет в новый дом. И правильно делает. Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский никак не задействован в строительстве и на определенном этапе выступал только в качестве консультанта, который помогал определять расположение внутренних помещений. Сейчас его команда довольно уютно чувствует себя в легендарном ЛДС «Сибирь», который за три года поэтапно преобразился на деньги «Сибирского Антрацита» — одного из двух своих учредителей. По сути, под ветхой крышей новосибирцам удалось собрать новый комфортный стадион, из которого совсем не хочется скорее переехать в многострадальную новостройку. Так что с переездом здесь точно не торопятся.

Как бы то ни было, ждать вразумительных ответов от людей, которые не смогли сдать к декабрю ни один из обещанных к МЧМ объектов, точно не стоит. Новый терминал аэропорта, который с улицы смотрится по-настоящему масштабно и дорого, должен был открыться в третьем квартале 2022 года, но до сих пор обнесен строительным забором и мешает проходу в старое здание. На достройку четвертого моста через Обь резко понадобилось семь миллиардов рублей, и теперь его сдачу перенесли аж на осень 2023-го. Когда для пассажиров откроют станцию метро «Спортивная», неизвестно даже людям из мэрии. Зато мэр Анатолий Локоть с напускным лоском пару дней назад открыл парк рядом с новой ареной. Наверное, в нем в валенках и играли бы Коннор Бедард и Матвей Мичков, не отбери ИИХФ первенство у города.

Стоит ли говорить, что муниципалитет не смог даже привести в порядок площадь Маркса — одну из основных точек потенциальных «гостевых маршрутов». Именно на ней располагается чуть ли не главный долгострой города — гостиница «Турист», которую по иронии судьбы также обещали достроить до старта турнира. Сейчас основной транспортный хаб новосибирского левобережья по-прежнему напоминает восточный базар, где вас на выходе со станции метро встречает куча ларьков с фастфудом, игровые автоматы, замаскированные под легальные лотереи, стихийно торгующие овощами пенсионеры, городские сумасшедшие и цыгане, навязчиво пытающиеся впарить вам ворованные драгоценности. И все это великолепие с ярко выраженным среднеазиатским колоритом местные власти хотели показать тысячам иностранных туристов.

Удивительно, но несмотря на то что сейчас стадион не выглядит на 100% готовым, он получил акт ввода в эксплуатацию. Вот только по большому счету он является всего лишь бюрократической формальностью, которая позволит послушно отчитаться перед высоким начальством о завершении работ. «Новая ледовая арена получила акт ввода в эксплуатацию. В новом многофункциональном спорткомплексе Новосибирска, площадью 71,2 тыс. квадратных метров, завершили все строительно-монтажные работы. Он стал самым крупным спортивным объектом в Сибирском федеральном округе. Ледовый дворец вместительностью более 10,5 тыс. зрителей будет служить домашней площадкой хоккейного клуба «Сибирь» и совсем скоро откроет свои двери для болельщиков любимой команды», — такой текст появился сегодня в официальном аккаунте Новосибирской области в одной из соцсетей. Однако в реальности проводить матчи КХЛ там по-прежнему нельзя, а слово «скоро», которое использует пресс-служба, можно трактовать очень растяжимо.

Теперь главный вопрос в том, ответит ли кто-нибудь за все это. Отмена МЧМ — большой удар как по парням, которые должны были представлять на нем нашу страну, так и для тысяч болельщиков, лишившихся возможности прикоснуться к новогоднему чуду. Однако сейчас в голову лезет лишь одна крамольная мысль — может быть, и к лучшему, что мир не увидел новосибирский позор и организаторскую импотенцию местных чиновников.