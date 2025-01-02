Американцы мчат ко второму золоту подряд, Казахстан поборется за выживание. Итоги группового этапа МЧМ

Оцениваем итоги группового этапа турнира.

Группа А

1. США

Пожалуй, именно американцы, а не хозяева турнира канадцы считались главным фаворитом турнира незадолго до его старта. Текущий костяк сборной США, составленный из игроков «предельного» 2005 года рождения, два года назад достаточно уверенно выиграл юниорский чемпионат мира в Швейцарии, испытав проблемы только в финальном матче со шведами (3:2 ОТ), а сразу восемь хоккеистов действующего состава выигрывали со старшим годом золото МЧМ прошлой зимой. Поэтому от парней 35-летнего тренера Дэвида Карла, приехавшего оформлять чемпионство бэк-ту-бэк, ждали в Оттаве исключительно подтверждения статуса действующего чемпиона.

Пока выходом в четвертьфинал с первого места в чуть более конкурентной группе А американцы оправдывают ожидания. Небольшой осадок должен оставить только проигранный в овертайме матч с финнами (3:4 ОТ), встречи с которыми складываются у звездно-полосатых всегда крайне непросто. Мы привыкли, что молодежка Суоми, подобно старшим товарищам, умеет добиваться нужного результата за счет выработанной годами системы. Однако на прошлой неделе команда Лаури Микколы не только моментами перетерпела соперника и перебила его в единоборствах, но и переиграла в хоккей, насоздавав на порядок больше голевых моментов. Тем интереснее, если они снова пересекутся в плей-офф.

Фото Global Look Press

2. Финляндия

Сборная Финляндии приучила нас никогда не выкидывать ее из претендентов на золото. Какими бы порой ее поколения ни казались неурожайными на уровне U18, финские тренеры научились выводить далеко не самых талантливых хоккеистов на высокий уровень и выжимать из них максимум.

У Лаури Микколы нет в распоряжении исполнителей калибра Патрика Лайне, Себастьяна Ахо или Каапо Какко. Зато есть все еще высокий средний уровень команды и четыре равных пятерки, каждая из которых может выстрелить и создать проблемы сопернику. Однако что ждет Суоми в плей-офф — это, как всегда, загадка. Насколько финны пусто выглядели в стартовой встрече с канадцами (0:4), настолько же содержательно и ярко они отыграли против американцев (4:3 ОТ).

3. Канада

После сенсационной осечки в матче с Латвией (1:2 Б) и крайне болезненного поражения от США (1:4) в центральном матче группы А многие канадские журналисты и болельщики успели назвать действующую молодежную сборную Канады слабейшей за последнее десятилетие. Так происходит всегда, когда кленовая молодежка на стадии группового этапа сбивается с курса на медали и проигрывает хотя бы раз.

Но, похоже, сейчас этот тезис как никогда близок к правде. Канада здорово стартовала, всухую обыграв финнов (4:0), но затем начала откровенно разочаровывать на домашнем льду. Натужной получилась даже сухая победа над откровенно слабенькой сборной Германии (3:0).

Как и прошлой зимой, в четвертьфинале хозяев турнира ждут традиционно вязкие и неприятные чехи. Вылет в первом же матче плей-офф второй год подряд для нации, которая бьет себя кулаком в грудь и называет самой хоккейной, будет катастрофой. В первую очередь ответственным за нее станет главный тренер Дэвид Кэмерон. В случае провала ему наверняка припомнят отцепы Беккета Сеннеке, Зэйна Пареха и Майкла Мисы от итогового ростера.

Фото Global Look Press

4. Латвия

Латвия нынче преподносит сенсации не только на взрослом, но и на молодежном уровне. Историческую победу над Канадой, ставшей для прибалтов первой в истории молодежных чемпионов мира, страна забудет не скоро. А ведь прошлой зимой кленовые проехались по латышам с двузначным счетом 10:0.

Только куда важнее, что команда хорошо известного в КХЛ Артиса Аболса на фоне бесконечной гордости за один из самых ярких матчей в своей истории и шапкозакидательского настроения сумела не без приключений обыграть сборную Германию в овертайме (4:3 ОТ). В противном случае даже обыграв хозяев турнира, она рисковала бы отправиться в утешительный раунд.

К счастью для них, обошлось — этой ночью «сеяной» четвертой Латвии предстоит побороться в четвертьфинале с выигравшей группу B Швецией. В 2022-м латыши уже встречались со скандинавами на этой же стадии, и тогда «Тре Крунур» смогли одолеть куда менее мастеровитого соперника лишь с минимальным счетом (2:1).

5. Германия

Как бы стремительно ни развивался хоккей в Германии, немцы еще не способны регулярно поставлять классных проспектов в первые два раунда драфта НХЛ и начать бороться за что-то большее, нежели выход из группы.

Бундестим не вылетает из топ-дивизиона МЧМ с 2020 года. Однако уже второй сезон подряд сохранять прописку в элите ей придется через утешительный раунд. И подобный расклад не изменится до тех пор, пока немцы не выйдут на промышленные масштабы тех же Чехии и Словакии. Ну или пока средний уровень хоккеистов не станет сопоставимым с соседями из Швейцарии.

Группа B

1. Швеция

Нынешняя сборная Швеции точно не самая талантливая за последние годы. Однако они приехали в столицу Канады в статусе фаворита менее упакованной группы B и достаточно уверенно выиграли ее. С реальными трудностями команда Матиаса Хэвелида на этом мировом первенстве еще не сталкивалась, и сейчас главный вопрос: хватит ли «Тре Крунур» на стадии плей-офф характера, с чьим дефицитом шведы нередко сталкиваются в матчах на вылет.

Отсутствие по-настоящему ярких исполнителей, за исключением «полузащитника» Акселя Сандина-Пелликии, который сейчас с 8 очками идет первым в списке лучших бомбардиров МЧМ-2025, может стать большой проблемой при столкновении с куда более мастеровитыми американцами или невероятно «системными» финнами. Впрочем, как и в случае с Финляндией, ровный состав способен стать их преимуществом.

Фото Global Look Press

2. Чехия

Отгрузив за три матча 23 шайбы в ворота Швейцарии, Казахстана и Словакии, привычно рабочие чехи в заключительной игре группового этапа оказались немного остужены шведами (2:4). Свой второй «посев» в плей-офф парни Патрика Аугусты получили абсолютно заслуженно, оставив крайне приятное впечатление благодаря желанию играть более агрессивно, чем все мы привыкли. Однако в конечном счете он вывел их на перманентно опасных канадцев, которые жаждут отомстить за прошлогодний вылет.

Вероятно, уже следующей ночью тренерскому штабу сборной Чехии придется откатиться к базовым настройкам и дать в руки своим пацанам игровом план, который заточен на откат, кучу простых решений, терпение, контратаки и надежную игру Михаэля Грабала в рамке. В конце концов, прошлой зимой он сработал.

3. Словакия

Словакам удалось выползти из ямы, в которую они угодили в начале 2010-х, и вновь начать поставлять классных юниоров вроде Юрая Слафковски, Филипа Мешара, Шимона Немеца, Далибора Дворски и Максима Штрбака. Только этого по-прежнему мало для возвращения в элитную когорту к Канаде, США, Швеции, Финляндии и Чехии.

Смотреть на словацкую молодежку сейчас намного приятнее, нежели десять лет назад, когда она чуть не вылетела в первый дивизион. Но в данный момент она крайне зависима от своих лидеров, которые по-прежнему не способны на своем горбу дотащить команду хотя бы до матча за бронзу.

Фото Global Look Press

4. Швейцария

В последнее десятилетие швейцарцы застряли в той же полупозиции, что и немцы. Уровень их юниоров достаточен, чтобы претендовать на регулярный выход из группы, но недостаточен, чтобы бороться за место в топ-3. Но в этом сезоне команда Марселя Дженни и вовсе рисковала пролететь мимо плей-офф, натужно одолев Казахстан в заключительном матче (3:1).

Последний раз Швейцария доходила до полуфинала МЧМ в 2019-м, и пока все идет к тому, что парни из Страны сыра, часов и шоколада вновь оступятся в четвертьфинале, где их ожидает сборная США. По крайней мере, предпосылок к обратном результату не видно.

5. Казахстан

Несмотря на унизительное поражение от чехов (2:14) во втором матче турнира, сборная Казахстана оставила не самое плохое впечатление на этом мировом первенстве. Особого уважения команда Сергея Старыгина заслуживает как минимум за игру против Словакии, которую она сумела утащить в овертайм со счетом 2:4 за пару минут до конца третьего периода. Причем сделали это казахстанцы, играя в пятиминутном меньшинстве.

Казахстан вполне мог зацепиться за историческое попадание в четвертьфинал в заключительной встрече со Швейцарией, где держался и терпел почти два периода. Однако избежать решающего матча за выживание с Германией им не удалось. Какими бы смешными ни были моментами казахстанские хоккеисты на фоне соперников, выглядевших в разы более оснащенными в плане техники, они сыграли на пределе своих возможностей. Вряд ли стоит упрекать их за то, в какой ситуации оказался местный хоккей после распада СССР.