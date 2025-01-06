России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы

Очередной турнир прошел без нашей сборной.

Ни один официальный международный турнир давно уже не обходится без пресс-конференции президента международной федерации хоккея. Завершившийся в столице Канады финалом Финляндия — США и победой американцев МЧМ-2025 не исключение.

В Оттаве президент ИИХФ Люк Тардиф говорил о фантастической атмосфере и посещаемости решающих матчей, несмотря на ранний вылет хозяев. Анонсировал появление трофея для MVP турнира, который был назван в честь бывшего директора канадской федерации хоккея Мюррея Костелло. Напомнил, что по действующему контракту с Hockey Canada ИИХФ обязана проводить МЧМ в Канаде каждые два года. А еще традиционно ответил на вопрос журналистов о возвращении России и Белоруссии на мировую арену и о потенциальном участии нашей сборной в Олимпиаде-2026.

«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдет в ближайшие два месяца.

Мы будем ждать как можно дольше, но мы должны принять решение по Олимпиаде в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание игр, узнать, кто приедет в Милан, провести промоушен и заняться всем планированием. Международный олимпийский комитет также должен будет принять решение. Мы проанализируем все в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — цитирует француза официальный сайт подшефному ему ведомства.

На первый взгляд, Тардиф ничего нового не говорит. Он в очередной раз пытается переложить ответственность за важное политическое решение на МОК и ссылается на мнимые соображения безопасности спортсменов. Правда, примеры других видов спорта, чьи руководящие федерации допустили россиян и белорусов до международных стартов, для него почему-то не показатель.

Однако важнее другое — Тардиф уже не первый раз заявляет о том, что ИИХФ заинтересована в возвращении России и Белоруссии «как можно скорее», и здесь он вряд ли лукавит.

МЧМ по-прежнему остается событием, которое многим интересно смотреть даже без наших парней. Та же Латвия, которая весной 2022-го заняла места россиян, будучи второй командой первого дивизиона, как оказалось, способна преподносить сюрпризы. Каждый вправе относиться к соревнованию, из которого искусственно вычленили двух сильных участников (да, Белоруссия со своим нынешним поколением вполне могла бы претендовать на выход в плей-офф), как считает нужным.

Но крайне глупо отрицать, что турнир стал слабее и «ничего не потерял». Не заметить отсутствие гранда в игре, в которой по-настоящему конкурентны от силы 15 стран, невозможно. Пусть из-за его бана хоккей и не близок к краху, как его «мячистый» родственник, державшийся из последних сил на противостоянии России и Швеции.

В идеальном мире на одном из самых прибыльных турниров ИИХФ не должно быть таких команд, как нынешняя сборная Казахстана, которая позволяет забрасывать себе 14 шайб и откровенно изгаляться над собственными защитниками.

Но реальность такова, что теперь образовавшиеся дыры затыкаются такими командами, а не бравшие с 2005 года медали МЧМ чехи после снижения уровня оппозиции в последние два года резко стали попадать в тройку. Глядя на это, заявление Романа Ротенберга о том, что возвращение России стараются приблизить на только наши чиновники и политики, но и некоторые иностранцы, уже не кажется безумием.

Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Как я знаю, канадская телекомпания TSN, которая много лет показывает молодежный чемпионат мира, настаивает на том, чтобы ИИХФ вернула на турнир молодежную сборную России. Да, это сенсационная новость, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам», — сказал он в середине декабря.

Коллеги из Sport24 совету главного тренера СКА вняли и запросили комментарий у вице-президента канадского телегиганта Пола Грэма — человека, который ответственен за продвижение молодежного чемпионата мира как продукта на площадках своего медиахолдинга. Именно он в июле 2021-го приезжал в Новосибирск и Омск инспектировать с точки зрения телекоммуникаций, расположения камер и потенциальной картинки две строящиеся арены, которые должны были принять не состоявшийся в двух сибирских миллионниках МЧМ-2023.

«Роман — наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично. Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Белоруссию в качестве участников за их хоккейные навыки. И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижения вперед в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся военные действия на Украине.

TSN как партнер Hockey Canada будет следовать примеру ИИХФ, руководящего органа», — прокомментировал он слова Ротенберга по горячим следам.

Если читать между строк, фактически Грэм подтвердил то, что многим казалось очередными фантазиями российского функционера. При этом запрос на возвращение России существует не только у самой TSN, но и у ее аудитории, соскучившейся по классическому рейтинговому противостоянию.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии в одной запрещенной соцсети под постами, в которых упоминается наша сборная.

Например, принадлежащий TSN проект Bardown незадолго до старта турнира в Оттаве активно разогревал своих подписчиков различными моментами из знаковых матчей России и Канады на МЧМ. Абсолютно под каждым из них одними из самых залайканных были комментарии, в которых люди скучают по нашей сборной или требуют ее вернуть.

Вот только у возможного возвращения россиян и белорусов на международные турниры есть еще один иностранный выгодоприобретатель — это НХЛ. Все дело в том, что после немотивированного отстранения двух хоккейных стран ее клубы лишились великолепного преддрафтового тест-драйва своих потенциальных хоккеистов. Лучшей лиге мира по большей части все равно на взрослый ЧМ, отношение к которому в обозримом будущем не подлежит пересмотру.

А вот юниорский и молодежные чемпионаты мира — это чуть ли не ключевые экзамены, на основании которых они часто принимают решения о выборе того или иного хоккеиста. Потому среди скаутов все чаще звучат разговоры о том, что НХЛ заинтересована в скорейшем разбане наших парней. Разумеется, не столько из-за огромной любви к хоккею и вселенской справедливости, сколько ради желания минимизировать селекционные ошибки своих команд.

К сожалению, ни НХЛ, ни кто-либо еще все равно не готовы по полной впрягаться ради участия России что в МЧМ и ЮЧМ, что в Олимпиаде. Фраза Тардифа «не будем рисковать» ключевая: все вроде бы хотят вернуть нас и, наверное, даже не врут на этот счет, но пока не изменится политическая обстановка, мы останемся вне международных турниров.

Конечно, если бы сам МОК вдруг допустил хоккейную сборную в Милан, решение и по другим соревнованиям следующего сезона от ИИХФ последовало бы незамедлительно. Но пока от Международного олимпийского комитета ничего, кроме нейтральных атлетов в индивидуальных дисциплинах, ждать не стоит. И, увы, дедлайн по хоккейному турниру на Зимних играх слишком близок — и одних позитивных намеков от президента ИИХФ, чтобы сдвинуть ситуацию, явно недостаточно.