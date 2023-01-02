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Молодежный ЧМ

Сегодня, 13:00

Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Chris Tanouye/HHOF-IIHF Image
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Талантливые хоккеисты могли стать более узнаваемыми.

Трамплин в большой хоккей

Молодежный чемпионат мира по праву считают главным хоккейным турниром года. Съезд лучших игроков до 20 лет привлекает не только гиков, но и непогруженную аудиторию, которую цепляют драмы «наши против ненаших». Дата проведения добавляет особый антураж. МЧМ ассоциируется с новогодними праздниками и стал альтернативой замыленных фильмов. Для любителей хоккея насыщенный сюжетными поворотами турнир — такой же атрибут торжества, как оливье, шампанское и мандарины.

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Велика значимость турнира для самих хоккеистов. Почетно пройти отбор в сильнейший состав страны до 20 лет. Попадание на МЧМ отражает правильное развитие и будущие перспективы. Как знак того, что игрок идет верной дорогой. МЧМ — как первая любовь. Она не забывается и может изменить всю жизнь. Хоккеисты получают новый стимул для прогресса. Этот импульс невозможно представить статистически и оценить масштаб влияния. Дело больше в психологии. Молодой парень представляет страну, клуб, город среди лучших сверстников планеты и вдохновляется перед шагом во взрослый хоккей.

Тем обиднее за россиян, которые — не по спортивным причинам — пролетели мимо новогоднего турнира. Два суперталанта поколения Матвей Мичков и Иван Мирошниченко могли сейчас забивать канадцам и шведам, а не «Ак Барсу» и «Барысу». Форварды сохраняют шансы поехать на следующий МЧМ, но неизвестно, оттает ли ИИХФ по отношению к будущему России.

МЧМ в хоккее — стержневой турнир, через который проходят почти все талантливые игроки. Кто-то раньше, кто-то позже. Большинство хоккеистов приезжает на один турнир, реже — на два или три. Не обходится, конечно, без исключений. Легенда «Детройта» Павел Дацюк построил богатую карьеру и завоевал два Кубка Стэнли без участия в слете молодых дарований. Канада в свое время обошлась на МЧМ без Данкана Кита. Впрочем, невызов в сборную не помешал защитнику выиграть три Кубка Стэнли и провести в НХЛ больше 1400 матчей.

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Карьера многих игроков идет в гору после успешного выступления на МЧМ. Самый явный и в некоторой степени банальный пример — Артемий Панарин. Субтильного форварда не выбрали на драфте НХЛ. До вызова на золотой турнир в Баффало-2011 уроженца Коркино не видели в юниорских и молодежных сборных. Нападающий развивался в скромном «Витязе», а после победы на МЧМ о таланте Панарина узнал весь мир. Сейчас, когда Артемий зажигает на Манхэттене, забавно осознавать, что в конце сезона-2011/12 он не пробился в состав «Ак Барса». Но затем — транзитом через «Витязь» — форвард попал в СКА и вырос в суперзвезду КХЛ. Что произошло дальше, вы знаете без уточнений.

Никита Двуреченский (№69) - Артемий Панарин (№72). 2011 год. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Двуреченский (№69) — Артемий Панарин (№72). 2011 год.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шанс попасть в историю

Вызов на МЧМ не гарантирует успешной карьеры и повторения пути Панарина, Ильи Сафонова, который, вернувшись из сборной, раскрылся в «Ак Барсе», или молодежной питерской тройки Марченко — Морозов — Подколзин. Нет универсального рецепта, описывающего развитие хоккеиста. Новогодний турнир — лишь один из этапов созревания таланта. Кроме того, МЧМ — шанс войти в историю хоккея, ведь ценность соревнований сопоставима со взрослым турниром.

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В молодежные сборные попадают игроки, которые доминируют по школе или на юниорском уровне. Тренерам нужен результат. Поэтому отбирают сильнейших на данный момент. Не каждый вырастает в звезду после феерии на молодежном уровне. Часть игроков затухает по банальным причинам. Навыки, которые помогали доминировать со сверстниками, в будущем обесцениваются. Это может быть сильный бросок или выдающиеся для своего возраста габариты. Если эти качества девальвируются при переходе на взрослый уровень, то парень так и останется средним хоккеистом. Хорошо, если будет стабильно играть в КХЛ. Даже в третьем или четвертом звене. Но вспоминая карьеру другого форварда золотого Баффало-2011 — Никиты Двуреченского, понимаешь, что герои МЧМ могут скатиться и до чемпионата Казахстана.

Падение до «Сарыарки» не помешало Двуреченскому войти в историю. Это не гротеск, а констатация факта. Дальнейшая карьера может сложиться как угодно, но звание чемпиона мира у Никиты никто не отберет. И его будут вспоминать как нападающего молодежной сборной, которая обыграла в финале канадцев и подарила стране новогоднее чудо. Для Двуреченского, забросившего «Кленовым» пятую шайбу, как и для партнеров по сборной Семена Валуйского, Георгия Бердюкова или Артема Воронина, поездка в Баффало остается пиком карьеры.

Андрей Свечников. 2016 год. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Свечников. 2016 год.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Рост узнаваемости

Идеальная ситуация для развития хоккейного информационного поля, когда молодые таланты получают ту же порцию внимания, что и предыдущие поколения. Раскрутка Евгения Малкина и Александра Овечкина, помимо успехов в клубах, началась с МЧМ. Когда будущие звезды проиграли канадцам и не сдерживали слез после финала. Новый поток молодых талантов из-за международного бана попал в информационный вакуум. Наблюдать за развитием тех же Мичкова или Мирошниченко можем только на клубном уровне. Матвей сейчас выступает в «Сочи», и игра 18-летнего форварда — один из немногих поводов включить матчи южан. Из-за пропуска МЧМ российские таланты недополучат внимание общественности. Вряд ли это влияет на развитие карьеры — скорее это очередной минус популяризации хоккея как вида спорта.

Вспомните путь Андрея Свечникова, который зажигает в «Каролине». Воспитанник «Ак Барса» рано уехал из России в североамериканские лиги, поэтому сейчас о нем знают меньше, чем о других ровесниках. Причины — две. Во-первых, Свечников не засветился в КХЛ и выбрал для развития USHL и OHL. Во-вторых, Андрей сыграл лишь на одном МЧМ, когда ему было 17 лет, и форварда определили в четвертое звено. Дефицит внимания на родине не помешал Свечникову-младшему уйти на драфте под вторым номером, пробиться в «Каролину» и позднее получить роскошный контракт на 62 миллиона долларов за восемь лет. Вот только, отпусти «Харрикейнз» форварда на последующие МЧМ, об успехах барнаульца в России говорили бы намного чаще.

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По общению с хоккеистами, которые могли поехать на МЧМ-2023, понял, что каждый жалеет об упущенном шансе. Как бы успешно ни складывались карьеры в клубах. Перед Новым годом хочется загадать, чтобы санкции ИИХФ закончились как можно скорее и Россию вернули на топ-турниры. Без них индустрия теряет зрителя, а хоккеисты — бесценный шанс встретиться с сильнейшими сверстниками планеты. Яркие моменты, слезы, радость и разбитые надежды — все это про МЧМ, который сейчас проходит без нашей сборной. Как бы дальше ни сложились их карьеры, зимний турнир стал бы для каждого лучшим подарком на Новый год.

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