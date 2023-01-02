Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?

Талантливые хоккеисты могли стать более узнаваемыми.

Трамплин в большой хоккей

Молодежный чемпионат мира по праву считают главным хоккейным турниром года. Съезд лучших игроков до 20 лет привлекает не только гиков, но и непогруженную аудиторию, которую цепляют драмы «наши против ненаших». Дата проведения добавляет особый антураж. МЧМ ассоциируется с новогодними праздниками и стал альтернативой замыленных фильмов. Для любителей хоккея насыщенный сюжетными поворотами турнир — такой же атрибут торжества, как оливье, шампанское и мандарины.

Велика значимость турнира для самих хоккеистов. Почетно пройти отбор в сильнейший состав страны до 20 лет. Попадание на МЧМ отражает правильное развитие и будущие перспективы. Как знак того, что игрок идет верной дорогой. МЧМ — как первая любовь. Она не забывается и может изменить всю жизнь. Хоккеисты получают новый стимул для прогресса. Этот импульс невозможно представить статистически и оценить масштаб влияния. Дело больше в психологии. Молодой парень представляет страну, клуб, город среди лучших сверстников планеты и вдохновляется перед шагом во взрослый хоккей.

Тем обиднее за россиян, которые — не по спортивным причинам — пролетели мимо новогоднего турнира. Два суперталанта поколения Матвей Мичков и Иван Мирошниченко могли сейчас забивать канадцам и шведам, а не «Ак Барсу» и «Барысу». Форварды сохраняют шансы поехать на следующий МЧМ, но неизвестно, оттает ли ИИХФ по отношению к будущему России.

МЧМ в хоккее — стержневой турнир, через который проходят почти все талантливые игроки. Кто-то раньше, кто-то позже. Большинство хоккеистов приезжает на один турнир, реже — на два или три. Не обходится, конечно, без исключений. Легенда «Детройта» Павел Дацюк построил богатую карьеру и завоевал два Кубка Стэнли без участия в слете молодых дарований. Канада в свое время обошлась на МЧМ без Данкана Кита. Впрочем, невызов в сборную не помешал защитнику выиграть три Кубка Стэнли и провести в НХЛ больше 1400 матчей.

Карьера многих игроков идет в гору после успешного выступления на МЧМ. Самый явный и в некоторой степени банальный пример — Артемий Панарин. Субтильного форварда не выбрали на драфте НХЛ. До вызова на золотой турнир в Баффало-2011 уроженца Коркино не видели в юниорских и молодежных сборных. Нападающий развивался в скромном «Витязе», а после победы на МЧМ о таланте Панарина узнал весь мир. Сейчас, когда Артемий зажигает на Манхэттене, забавно осознавать, что в конце сезона-2011/12 он не пробился в состав «Ак Барса». Но затем — транзитом через «Витязь» — форвард попал в СКА и вырос в суперзвезду КХЛ. Что произошло дальше, вы знаете без уточнений.

Никита Двуреченский (№69) — Артемий Панарин (№72). 2011 год. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шанс попасть в историю

Вызов на МЧМ не гарантирует успешной карьеры и повторения пути Панарина, Ильи Сафонова, который, вернувшись из сборной, раскрылся в «Ак Барсе», или молодежной питерской тройки Марченко — Морозов — Подколзин. Нет универсального рецепта, описывающего развитие хоккеиста. Новогодний турнир — лишь один из этапов созревания таланта. Кроме того, МЧМ — шанс войти в историю хоккея, ведь ценность соревнований сопоставима со взрослым турниром.

В молодежные сборные попадают игроки, которые доминируют по школе или на юниорском уровне. Тренерам нужен результат. Поэтому отбирают сильнейших на данный момент. Не каждый вырастает в звезду после феерии на молодежном уровне. Часть игроков затухает по банальным причинам. Навыки, которые помогали доминировать со сверстниками, в будущем обесцениваются. Это может быть сильный бросок или выдающиеся для своего возраста габариты. Если эти качества девальвируются при переходе на взрослый уровень, то парень так и останется средним хоккеистом. Хорошо, если будет стабильно играть в КХЛ. Даже в третьем или четвертом звене. Но вспоминая карьеру другого форварда золотого Баффало-2011 — Никиты Двуреченского, понимаешь, что герои МЧМ могут скатиться и до чемпионата Казахстана.

Падение до «Сарыарки» не помешало Двуреченскому войти в историю. Это не гротеск, а констатация факта. Дальнейшая карьера может сложиться как угодно, но звание чемпиона мира у Никиты никто не отберет. И его будут вспоминать как нападающего молодежной сборной, которая обыграла в финале канадцев и подарила стране новогоднее чудо. Для Двуреченского, забросившего «Кленовым» пятую шайбу, как и для партнеров по сборной Семена Валуйского, Георгия Бердюкова или Артема Воронина, поездка в Баффало остается пиком карьеры.

Андрей Свечников. 2016 год. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Рост узнаваемости

Идеальная ситуация для развития хоккейного информационного поля, когда молодые таланты получают ту же порцию внимания, что и предыдущие поколения. Раскрутка Евгения Малкина и Александра Овечкина, помимо успехов в клубах, началась с МЧМ. Когда будущие звезды проиграли канадцам и не сдерживали слез после финала. Новый поток молодых талантов из-за международного бана попал в информационный вакуум. Наблюдать за развитием тех же Мичкова или Мирошниченко можем только на клубном уровне. Матвей сейчас выступает в «Сочи», и игра 18-летнего форварда — один из немногих поводов включить матчи южан. Из-за пропуска МЧМ российские таланты недополучат внимание общественности. Вряд ли это влияет на развитие карьеры — скорее это очередной минус популяризации хоккея как вида спорта.

Вспомните путь Андрея Свечникова, который зажигает в «Каролине». Воспитанник «Ак Барса» рано уехал из России в североамериканские лиги, поэтому сейчас о нем знают меньше, чем о других ровесниках. Причины — две. Во-первых, Свечников не засветился в КХЛ и выбрал для развития USHL и OHL. Во-вторых, Андрей сыграл лишь на одном МЧМ, когда ему было 17 лет, и форварда определили в четвертое звено. Дефицит внимания на родине не помешал Свечникову-младшему уйти на драфте под вторым номером, пробиться в «Каролину» и позднее получить роскошный контракт на 62 миллиона долларов за восемь лет. Вот только, отпусти «Харрикейнз» форварда на последующие МЧМ, об успехах барнаульца в России говорили бы намного чаще.

По общению с хоккеистами, которые могли поехать на МЧМ-2023, понял, что каждый жалеет об упущенном шансе. Как бы успешно ни складывались карьеры в клубах. Перед Новым годом хочется загадать, чтобы санкции ИИХФ закончились как можно скорее и Россию вернули на топ-турниры. Без них индустрия теряет зрителя, а хоккеисты — бесценный шанс встретиться с сильнейшими сверстниками планеты. Яркие моменты, слезы, радость и разбитые надежды — все это про МЧМ, который сейчас проходит без нашей сборной. Как бы дальше ни сложились их карьеры, зимний турнир стал бы для каждого лучшим подарком на Новый год.