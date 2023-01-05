Лучшим снайпером МЧМ за все времена остается русский игрок. Вы его отлично знаете

Снайперский рекорд молодежных чемпионатов мира уже 30 лет принадлежит «Русской ракете».

Нападающий Коннор Бедард уже вошел в историю своей сборной и стал самым результативным канадским игроком на молодежных чемпионатах мира. Он побил рекорд Джордана Эберле (14) по голам и вышел на первое место по набранным очкам, обойдя Эрика Линдроса (31 балл). Огромный след в истории МЧМ оставил и Павел Буре, который до сих пор не только главный русский бомбардир (39 очков), но и лучший снайпер турнира (27 голов) среди всех игроков. Тогда его еще не называли «Русской ракетой», но молодой форвард и без того громко заявил о себе на весь мир.

Звено мечты

Павел сыграл на трех молодежных чемпионатах мира (1989, 1990, 1991), а первый из них стал для сборной СССР золотым. Турнир многим запомнился в первую очередь шикарным взаимодействием Сергея Федорова, Александра Могильного и Буре. За семь матчей их звено поставило на уши американский Анкоридж и набрало 38 очков. «Мы были в шоке от того, что увидели. Я был знаком с Могильным, который играл на Олимпиаде в Калгари. Но с Буре они составляли настолько мощную тройку, что у Советов не должно было быть конкурентов в ближайшее десятилетие», — говорил журналист Джек Ньюман.

МЧМ-1989 Буре закончил с 14 (8+6) баллами, Александр отметился 12 (7+5) очками, столько же набрал и Сергей. Интересно, что никто из этой троицы не стал лучшим бомбардиром турнира, так как в сборной США блистали Майк Модано (15 баллов) и Джереми Реник (16). Правда их команде это никак не помогло завоевать даже бронзовые медали. Турнир в Анкоридже проходил по круговой системе, а сборная СССР уступила только Чехословакии. Благодаря победе над шведами команда Роберта Черенкова обошла «Тре крунур» в таблице и стала чемпионами. При этом суперзвено забивало во всех встречах, кроме матча с Чехословакией.

Буре получил награду лучшему нападающего турнира, а голкипер Алексей Ивашкин был признан лучшим вратарем. В составе сборной СССР было много будущих звезд: Сергей Зубов, Дмитрий Юшкевич, Дмитрий Христич, Сергей Гомоляко, Владимир Цыплаков, но основное внимание всех было приковано к супер-звену ЦСКА. Тогда казалось, что эта троица принесет сборной СССР еще множество побед, но тот турнир так и остался единственным, где Могильный, Федоров и Буре зажигали на льду вместе. Совсем скоро они поочередно отправились покорять Северную Америку и добились в НХЛ большого признания.

Сергей Федоров и Александр Могильный. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В шаге от триумфа

Два следующих молодежных чемпионата мира закончились для Буре серебряными медалями. В 1990-м сборная СССР прибыла в Финляндию с полной мотивацией впервые за шесть лет выиграть два МЧМ подряд, но судьба сыграла с командой злую шутку. В последней встрече советская сборная могла занять верхнюю строчку в турнирной таблице, если бы обыграла шведов. Однако Советский Союз упустил преимущество в две шайбы, пропустил за секунду до финальной сирены (5:5), и чемпионами стали канадцы.

Тогда в составе СССР дебютировал защитник Евгений Наместников, который в одном из своих интервью вспоминал горечь поражения: «В той команде было много сильных ребят и очень многие из них потом уехали в НХЛ. Андрей Коваленко, Слава Буцаев, Сергей Зубов, Пашка Буре, Дима Юшкевич, Сергей Тертышный. Пропустили от шведов за доли секунды до сирены. Обидно — не то слово. Волосы рвали на себе. Кто на льду был, про тех не знаю, а мы на скамейке сидели просто в шоке». МЧМ-1990 стал для Буре самым мало результативным и после Коваленко и Вячеслава Козлова он был третьим бомбардиром команды (7+3).

В 1991-м Павел взял на себя еще больше ответственности, но вновь сборной СССР не хватило до золота всего одного шага. Как и в прошлый раз судьба медалей решилась в противостоянии Советского Союза и Канады, где снова за счет победы в личной встрече (3:2) чемпионами мира стали канадцы. Для Юшкевича и Буре этот МЧМ стал третьим в карьере, а Павел сделал все ради успеха команды. Он набрал 15 (12+3) очков, став лучшим снайпером турнира. Буре продемонстрировал просто невероятные цифры. 27 голов за три молодежных чемпионата мира — 8 шайб в 17 лет, 7 в 18 и еще 12 голов в 19 лет.

Павел Буре. Игорь Уткин

Важность МЧМ

«В известной степени это турнир даже более престижный, чем взрослый чемпионат мира. Молодежный турнир — момент знакомства не просто с хоккеем высшего уровня, но еще и с теми людьми, чьи карьеры потом много лет будут развиваться параллельно твоей. Возьмите список лучших бомбардиров любого турнира и посмотрите, чего они добились затем по ходу карьеры. Проверено десятилетиями — кто становится лучшим бомбардиром турнира и берет индивидуальные призы, на 99 процентов будет звездой или даже суперзвездой взрослого хоккея. Случайные люди на этих чемпионатах не выстреливают», — рассуждал однажды Буре.

В его случае все так и вышло, однако всегда найдутся исключения. На МЧМ-1990 блистал капитан сборной Канады Дэйв Чизовски, который набрал 13 очков (9+4) за 7 игр и уступил по этому показателю лишь Роберту Райхелю и Яромиру Ягру. «Айлендерс» обрадовались выбору такого таланта на драфте под вторым номером, но в НХЛ у него абсолютно ничего не получилось и свою карьеру он доигрывал в Европе. Таких примеров достаточно, поэтому не стоит торопиться с прогнозами насчет молодых игроков. В том числе это касается и Бедарда.

Хотя, конечно, на текущем турнире Коннору просто нет равных. В шести матчах на его счету 23 (9+14) балла. Он превзошел достижения Уэйна Гретцки (8 голов) и Павла Буре (8) и вышел на единоличное второе место по голам за один турнир среди игроков не старше 17 лет. В финале сборная Канады встретится с чехами, так что Бедард попробует, как минимум повторить достижение Никласа Сундстрема, который в семи матчах забивал десять голов. Ну, а общий снайперский рекорд МЧМ в 27 шайб может остаться за Буре еще на очень долгие годы если не навсегда.