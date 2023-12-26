30 лучших юниоров российского хоккея. Рейтинг топ-талантов молодежки, которая могла бы взять золото МЧМ

Мичков, Мирошниченко и открытия сезона от «Торпедо».

В традиционной рубрике хоккейный отдел «СЭ» в день старта очередного МЧМ обновляет рейтинг 30 лучших юниоров нашего хоккея из игроков не старше 20 лет. На этот раз мы собрали свой топ из хоккеистов 2004 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0В, вы можете прочитать ниже.

1. Матвей Мичков вот уже третий сезон подряд не сходит с первой строчки нашего рейтинга. Хейтеры пермского вундеркинда уже какой раз ждут от него просадки, а он продолжает прогрессировать и набирать в КХЛ в среднем чуть меньше очка за игру. Сейчас ему осталось набрать всего два балла, чтобы обойти Владимира Тарасенко по количеству очков в лиге среди игроков в категории U-20.

Скептики скажут, что в «Сочи» для проспекта «Филадельфии» создали максимально тепличные условия для развития, — и отчасти будут правы. Однако далеко не каждый юниор, получив безлимитное игровое время и место в первой спецбригаде большинства, будет эффективен в одной из худших команд лиги, как Мичков. То, что Матвей не проходит в состав СКА, — тема для отдельного текста. И его история взаимоотношений с Романом Ротенбергом, который никак не может найти место лучшему юниору страны, должна послужить примером другим талантам, планирующим уехать за развитием в Санкт-Петербург.

Фото «СЭ»

2. Еще полгода назад про парня из закрытого городка Саров Антона Силаева мало кто знал даже в России. Теперь же североамериканские журналисты пишут про него огромные тексты, а скауты называют кандидатом на попадание в топ-10 предстоящего драфта и открытием этого сезона.

Двухметровый 17-летний защитник отлично вписался в хоккей Игоря Ларионова, играя по 16 минут за «Торпедо». Силаев великолепно катается для своих габаритов, на «ты» обращается с шайбой, колет всю лигу раскатистыми силовыми приемами и выглядит не по годам зрело. Смущают энхаэловских скаутов лишь его перспективы вне креативной системы Профессора. Впрочем, подтвердить или опровергнуть опасения мы сможем только тогда, когда он попадет в другой клуб либо к другому тренеру. Пока же Антон производит очень мощное впечатление.

3. Аналогичная история и с другим юниором волжан Никитой Артамоновым, который будет бороться с одноклубником за звание лучшего новичка сезона. Но если Силаева нижегородцам подготовила собственная школа, то парня из Нижнекамска подарил грамотный скаутинг. Воспитанника «Нефтехимика» генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров получил, отдав клубу из Татарстана заурядного голкипера Андрея Тихомирова.

Изначально нижнекамцы, остро нуждавшиеся в усилении вратарской линии, предлагали за Тихомирова сплошной неликвид. Вот только Гафуров не стал соглашаться на сбитых летчиков, а запросил перспективного пацана, на которого еще не обратили внимания гранды. «Нефтехимик» некоторое время не соглашался отдавать одного из главных талантов системы, но в конце концов жизнь заставила это сделать.

3. Несмотря на провальный плей-офф в МХЛ прошлой весной, победивший лимфому Ходжкина Иван Мирошниченко поднялся с 10-го места на 6-е. Игнорировать его результативность в АХЛ и полученный шанс от «Вашингтона» сложно. На «нового Овечкина» 19-летний нападающий не тянет, и это было понятно еще до драфта. Но перспективы в НХЛ у физически крепкого вингера с великолепным броском неплохие. Тем более что «Кэпиталз» с их скудным набором классных проспектов готовы вкладываться в его развитие.

4. Еще один алмаз из системы СКА Иван Демидов, который котируется на предстоящем драфте чуть ниже Маклина Селебрини и Коула Эйзермана, тоже продвинулся наверх, несмотря на травму, полученную в самом начале регулярки. Мастерства и таланта у воспитанника дмитровской школы хоккея не меньше, чем у Мичкова, а катание и скорость на голову выше, чем у Матвея. Вдобавок скауты очень тепло отзываются о его человеческих качествах и называют его «более управляемым» по сравнению с партнером по клубной вертикали. Только нужен ли он команде, которая год за годом предпочитает молодежи готовых звезд КХЛ?

Иван Демидов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Тяжелее всего сейчас оценивать текущий уровень Артема Дуды — одного из самых талантливых атакующих защитников страны. Летом москвич при наличии действующего контракта с ЦСКА попытался уехать за океан в студенческую NCAA, в которой ему не так давно запретили выступать.

На что рассчитывали хоккеист с несколькими десятками матчей на профессиональном уровне и его агент, чье имя до сих пор остается загадкой, — непонятно. Пока он напрасно ждал зеленый свет от NCAA и полгода прозябал без игровой практики, его место лимитчика в команде Сергея Федорова занял другой перспективный защитник армейцев Матвей Шуравин. И пока мало у кого есть понимание, простит ли Игорь Есмантович его за этот бессмысленный демарш.

Какой могла бы быть сборная России на МЧМ-2024?

А теперь мы поделимся своим вариантом состава на молодежном чемпионате мира, который, к сожалению, никогда не увидим на международном уровне из-за бана от ИИХФ.

Потенциал команды, составленной из игроков крайне плодовитых на таланты 2004 и 2005 годов рождения, по-настоящему высок — эти парни выигрывали юношескую Олимпиаду, Кубок Глинки/Гретцки, а некоторые и вовсе успели зацепить серебро ЮЧМ в 2021-м. Сейчас есть стойкое ощущение — этой зимой мы могли бы увидеть на турнире в Швеции самую талантливую российскую молодежку за последние десять лет.

Фото «СЭ»

Что мы видим в атаке? Традиционно роскошный набор вингеров и широкий простор для создания сразу трех креативных троек. Игровичков в свободном доступе — выбирай не хочу.

Главной головной болью этой молодежки были бы центры — уже хроническая болезнь наших сборных на всех уровнях в последние десять лет. Поэтому допускаем, что закрывать две дыры в топ-6 пришлось бы Ивану Демидову и Матвею Мичкову. Первый по юниорам и МХЛ выходил на позиции центрального, а второго в этой роли пробовал этим летом на турнире в Сочи Роман Ротенберг. Удивительно и то, что никто из североамериканских журналистов, составлявших подобный виртуальный состав, при составлении проекта не вспомнил о магнитогорце Михаиле Грассе, которого сносно развивает Андрей Разин.

Зато у команды не было бы проблем с обороной. Тут вам и Силаев, и Гуляев, и Симашев. Никакого дефицита защитников, которые умеют играть с шайбой, — все на виду и все получают достойное игровое время с мужиками. В этом году у тренеров точно была бы приятная головоломка при выборе состава. И это все в отсутствие Дуды, который теряет сезон из-за агента и несостоявшейся поездки в NCAA.

С вратарями все тоже очень прилично. Арендованный у СКА Иванов стабильно выдает по 40 сэйвов за «Адмирал», ярославец Мурашов звездит в МХЛ и постепенно получает время на развитие от Игоря Никитина, а чуть менее раскрученный Заврагин не проиграл ни одного из восьми матчей за «Югру» в этом сезоне.