«Неужели Канада настолько плоха?» Североамериканские СМИ в шоке от поражения от Латвии на МЧМ

Латвия уже сотворила главную сенсацию молодежного чемпионата мира.

Сборная Канады сенсационно уступила Латвии во втором для себя матче группового этапа молодежного чемпионата мира. После ничьей 2:2 в основное время североамериканцы не справились с соперником в серии буллитов — не реализовали ни одну из восьми попыток и позволили латвийцам стартовать на МЧМ с неожиданной победы.

Ottawa Citizen: «Что произошло?»

«Святые угодники! Может быть, это было не так шокирующе, как поражение 3:6 от Казахстана в 1998 году, но проигрыш сборной Канады Латвии в пятницу вечером должен встать в один ряд с самыми непредсказуемыми поражениями на молодежных чемпионатах мира по хоккею. Канада отчаянно хочет стереть воспоминания о прошлогоднем пятом месте. Но команда должна успокоиться, найти способ извлечь уроки из своего последнего поражения, нажать кнопку удаления, а затем стереть это еще раз из папки с удаленными.

Вопросы есть. И ответы на них должны появиться в ближайшие дни. Латвия? До этого Канада встречалась с ней на МЧМ четыре раза — выиграла в каждом матче с общим счетом 41:4. Это точно та сборная, которую Канада разгромила 10:0 год назад? Да, это именно она. Что же произошло? От североамериканцев ждали не только победы, но и большого количества голов, возможно и двузначное число. Неужели Канада настолько плоха? Возможно, неудача и сопутствующие ей трудности помогут. Страх от поражения может быть удушающим, но он может и мотивировать».

Мэттью Шефер с партнерами по сборной. Фото Global Look Press

Ottawa Sun: «Теперь можно ошибиться на один раз меньше»

«Канада набрала одно очко за поражение в серии буллитов и еще может оправиться от этой неожиданной неудачи, но победа над Германией в воскресенье просто необходима. Выиграть будет тяжело, даже несмотря на то, что немцы были разгромлены американцами со счетом 4:10 и уступили Финляндии (1:3). Все, что нужно для чуда, — это вратарь в огне, что доказал латвиец Фельдбергс. Победа над Германией позволит «Кленовым листьям» занять первое место в группе А, опередив США. В любом случае Канаде теперь можно ошибиться на один раз меньше».

Daily Faceoff: «Сможет ли Латвия сохранить магию?»

«Большинство людей по понятным причинам ничего не ожидали от Латвии, которая ранее никогда не обыгрывала Канаду. Но все пошло не по плану. Соединенные Штаты тоже были бы настроены на очередную доминирующую победу. Но, очевидно, недооценивать латвийцев нельзя. Они всю игру сдерживали Канаду на периметре, а вратарь Линардс Фельдбергс провел лучший матч в жизни. Внезапно о команде заговорили — она совершила одну из главных сенсаций, которую мы когда-либо видели.

Сможет ли она сделать это против действующих чемпионов — сборной США? Не рассчитывайте на это. Латвийцы никогда не были сложным испытанием для американцев — год назад они проиграли им 2:7. США находятся на пике формы — они выиграли все матчи перед турниром, а затем забросили 10 шайб немцам. Возможно, Латвия и впрямь совершила чудо, которого никто не ожидал, но вряд ли такое повторится... верно?»

Фото Global Look Press

The Hockey Writers: «Латвия вышла на лед с большей энергией»

«Многие думали, что Канада легко победит в своей второй игре на молодежном чемпионате мира, но стойкая команда Латвии не отступила. Хозяева быстро перешли в атаку: как и против Финляндии, они прессинговали и давили в зоне атаки, но соперник выдержал этот натиск. Неудачи канадцев продолжились даже после того, как они открыли счет — вратарь латвийцев Линардс Фельдбергс не видел перед собой практически ничего опасного.

Латвия вышла на лед с большей энергией. В третьем периоде Канада позволила сопернику набрать обороты и реализовать два большинства. А в серии буллитов латвийцы одержали одну из величайших своих побед в истории молодежных чемпионатов мира».