Сенсаций больше не будет. Чехи выбили с МЧМ канадцев, но остановились на шведах

«Тре Крунур» вышли в финал.

МЧМ-2024. 1/2 финала

Швеция U20 — Чехия U20 — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Меловски — 1 (Редлих, Шале), 6:55 — 0:1. Линдстейн — 2 (Эдстрем), 11:52 — 1:1. Сандин Пелликка — 2 (Саломонссон), 22:35 — 2:1. Цибулка — 2 (бол., Бареш, Рымон), 27:36 — 2:2. Леккеримяки — 5 (бол., Сандин Пелликка, Вальберг), 45:14 — 3:2. Эстлунд — 3 (Линдстейн, Вилландер), 52:00 — 4:2. Леккеримяки — 6 (Эстлунд, Стенберг), 53:02 — 5:2.

Вратари: Х. Хевелид — Грабал (57:25 — 58:24, 58:29).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (6+10+15) — 25 (8+9+8).

Судьи: Пирс, Хебайзен.

4 января. Гетеборг. Scandinavium.

Сборная Чехии начала плей-офф с сенсации, остановив в четвертьфинале Канаду. Стоило увезти турнир в Европу, как «Кленовые листья» впервые с 2019 года остались без медалей МЧМ. Поражение на родине хоккея восприняли очень болезненно.

Оптимистично для команды Патрика Аугуста начался матч за выход в финал со шведами. Чехи не стали затягивать с первой шайбой — отличился центр второго звена Матиас Меловски. Преимущество в счете держалось недолго. Шведам потребовалось меньше пяти минут, чтобы отыграться. И после гола Тео Линдстейна, дальний бросок которого зевнул вратарь Майкл Храбал, «Тре Крунур» не позволили сопернику выйти вперед, контролируя ход матча до финального свистка.

Чехи, стоит заметить, уже прыгнули выше головы, когда выбили в четвертьфинале канадцев. Подбор хоккеистов не располагал к большим успехам на МЧМ, да и группу команда прошла откровенно средне. Патрик Аугуст может только порадоваться, что матч жизни пришелся на старт плей-офф с «Кленовыми листями». Чехи прикрыли главную звезду Канады — Маклина Селебрини — и забросили победную шайбу за 11 секунд до сирены. Правда, лимит подвигов исчерпался в четвертьфинале. Равный счет со шведами держался до конца второго периода, а в третьем скандинавы смяли соперника и наказали за ошибки в обороне.

Команды показали блистательную реализацию большинства и в то же время сыграли дисциплинированно. У каждой — по одному удалению и по одной пропущенной шайбе в меньшинстве. В формате «5х4» шведы организовали победный гол. Форвард Йонатан Леккеримяки, выбранный «Ванкувером» под 15-м номером на драфте-2022, набирал очки в каждом матче турнира и продолжил приятную традицию в полуфинале. Сначала форвард реализовал большинство, а через шесть минут оформил дубль и окончательно приговорил Чехию. На трибунах за талантливым проспектом наблюдал генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин, который, уверен, остался доволен и результатом, и лидерскими качествами Йонатана.

Шведы сыграют в финале домашнего МЧМ. Матча за золото страна ждала шесть лет. Для полноты ощущений в другом полуфинале «Тре Крунур» стоит надеяться на выигрыш Финляндии у США. Заруба с «Суоми» в золотом матче украсит турнир как минимум для принимающей стороны. Хотя во втором полуфинале шансов на интригу и закрученный сюжет явно больше. Швеция во многом буднично разобралась с Чехией — и теперь готовится к главному матчу МЧМ.