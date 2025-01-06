США опять взяли золото МЧМ! Сотворили мощнейший камбэк и задавили финнов в овертайме финала

Вторая победа подряд американцев на молодежных чемпионатах мира.

Молодежный чемпионат мира. Финал

США U20 — Финляндия U20 — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Киискинен — 6 (бол., Хемминг, Хюннинен), 7:13 — 0:1. Хэгенс — 5 (Леонард, Перро), 12:04 — 1:1. Уронен — 2 (Аласиуруа, Хемминг), 13:03 — 1:2. Пиениниеми — 2 (Руохонен, Нурми), 24:52 — 1:3. Свобода — 3 (Плант, Хатсон), 37:38 — 2:3. Хатсон — 3 (Леонард, Байэм), 39:31 — 3:3. Стига — 1 (Байэм, Цимер), 68:04 — 4:3.

Вратари: Огастин — Римпинен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 40 (8+15+11+6) — 24 (13+4+5+2).

Судьи: Кэмпбелл, Хольм.

6 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Сборная США впервые в своей истории выиграла два молодежных чемпионата мира подряд. Финал получился очень зрелищным и драматичным в отличие от игры годичной давности, когда в матче за золото американцы легко разобрали шведов (6:2). На этот раз финны заслуживали титула не меньше соперника. У них была симпатичная команда, которая вопреки национальным традициям не только грамотно действовала без шайбы, но временами доминировала в атаке.

Сборная Финляндии в решающем матче вопреки ожиданиям с первых минут понеслась вперед и не давала сопернику даже перевести дух. Американцы, которые перед финалом рассматривались как однозначный фаворит, под давлением внезапно запаниковали. Их вратарь Трей Огастин сразу был загружен работой по горло, но его опыт участия на третьем молодежном чемпионате мира подряд не помог удержать команду на плаву. Первый гол лучший снайпер сборной Финляндии на турнире Йессе Кискинен забил после стремительной атаки в большинстве, внезапно оказавшись в одиночестве на максимально удобной позиции для броска.

Ответная шайба в исполнении американского вундеркинда Джеймса Хэгенса выглядела делом случая. Финны ошиблись при выходе из зоны и понесли заслуженное наказание. Однако на них эта ошибка никак не отразилась психологически и перелома в игре не произошло. Они за счет космических скоростей продолжали душить соперника по всей площадке, делая Огастина самой заметной фигурой на площадке. Туомасу Уронену, автору победного гола в овертайме матча этих команд на групповом этапе, снова удался шикарный бросок.

Когда финны во втором периоде забили еще раз, воспользовавшись нелепым столкновением двух американцев в собственной зоне, и полностью контролировали игру, могло показаться, что золото уже у них руках. Фавориту удавалось что-то создавать в атаке только усилиями своего лучшего звена Перро — Хэгенс — Леонард. Остальные тройки в основном думали только о том, как бы не пропустить еще.

Со временем сборной США удалось прийти в себя. Однако остроты в завершающей стадии ей явно не доставало. Молодежный хоккей всегда был прекрасен тем, что ситуацию в любой игре может перевернуть один эпизод. Нападающему Брэндону Свободе помог рикошет от защитника Даниэля Ниеминена, сбивший с толку великолепно играющего на турнире вратаря Петтери Римпинена. До второго перерыва американцы успели сравнять счет после симпатичной атаки сходу.

В третьем периоде финны приходили в себя и поначалу занимались тем, что просто выживали. Им пару раз капитально повезло, когда соперник не использовал шикарные шансы для того, чтобы выйти вперед. Команда Лаури Микколы удар выдержала и даже смогла провести неплохих выпадов. Но стало понятно, что она не станет возражать против овертайма. Американцы были ближе к успеху. Хотя в конце основного времени Бенжамин Раутинайнен упустил неплохой момент, когда вылез с фланга на чужой пятачок и не смог пробить Огастина. В овертайме сборной США раза четыре не дал использовать верные моменты шикарный Римпинен. Он не волшебник. Первый гол на турнире 18-летнего американского нападающего Тедди Стиги стал для его команды золотым.