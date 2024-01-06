Тотальное доминирование американцев на МЧМ: шведы без шансов проиграли домашний финал

Сборная США выиграла все матчи на турнире .

Молодежный чемпионат мира. Финал

США U20 — Швеция U20 — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Голы: Перро — 3 (Смит, Макгроэрти), 16:56 — 1:0. Стенберг — 5 (М. Хевелид, Э. Петтерссон), 22:13 — 1:1. Ховард — 6 (Фортескью), 29:24 — 2:1. Ховард — 7 (Бриндли), 34:19 — 3:1. Леккеримяки — 7 (бол., Сандин Пелликка, Эстлунд), 39:55 — 3:2. Байэм — 3 (Смит, Перро), 41:19 — 4:2. Леонард — 3 (Перро), 56:12 — 5:2. Макгроэрти — 5 (п.в., Знуггеруд), 56:50 — 6:2.

Вратари: Огастин — Х. Хевелид.

Штраф: 28 — 28.

Броски: 26 (10+7+9) — 29 (7+9+10).

Судьи: Пирс, Хебайзен.

5 января. Гетеборг. Scandinavium

МЧМ без России — это, конечно, «совсем не то». Почти традиционный новогодний турнир для целой страны уже третий раз подряд находится вне поля зрения. Однако иногда там действительно есть за чем последить.

Правда, самое интересное в этом розыгрыше началось только со стадии полуфиналов. Лучшей игрой определенно стала встреча за третье место (Чехия и Финляндия выдали очень запоминающийся матч), а вот финал получился если не пресным, то просто не очень ярким. Без огонька.

Сопротивления шведов хватило исключительно на первую половину игры. Хотя первыми забили все равно американцы. У нападающих Уилла Смита и Гейба Перро образовалась классная связка на МЧМ, и сборной это действительно очень помогло. Вчера Смит забил с передачи Перро, а сегодня — наоборот. Получилось, правда, не так красиво, как в игре с финнами.

Шведов сегодня хватило только на две шайбы и обе были заброшены во втором периоде. Сначала центр Отто Стенберг подставил клюшку на пятаке и сравнял счет. Оставшись без золотой медали, этот парень сможет похвастаться разве что своей стабильностью: он набирал очки во всех семи сыгранных матчах на МЧМ (5+4).

Второй гол Швеции забил главный снайпер команды Юнатан Леккеримяки. Как обычно, проспект «Ванкувера» отличился мощнейшим щелчком в большинстве. Всего два гола из семи на турнире он забил в равных составах. Нельзя говорить, что это какой-то ограниченный форвард (вы бы видели его шайбы в чемпионате Швеции), но так совпало, что прицел работал только в определенных условиях.

Но по-настоящему главным героем игры неожиданно стал не самый раскрученный форвард сборной США — Айзек Ховард. Проспект «Тампы» не забивал в двух играх плей-офф против Латвии и Финляндии, но проснулся в самый важный момент. На его счету дубль, и одна шайба лучше другой. Сначала улетел к чужим воротам и здорово забил в домик голкиперу Уго Хавелиду, а чуть позже воспользовался ошибкой вратаря и забросил уже с отрицательного угла. Везение, объединенное с мастерством.

Нельзя сказать, что США до последнего давили в финале и вообще не давали сопернику шансов. Однако возможность ворваться в бой и попытаться устроить победный камбэк при своих зрителях «Тре Крунур» упустили из-за глупого удаления. Ноа Эстлунд как во дворе палкой махнул не глядя клюшкой и крайне неудачно попал точно в лицо защитнику Лэйну Хатсону.

Шведы четыре минуты отыграли в меньшинстве. И несмотря на то, что все атаки за это время им удалось отразить, никакой мотивации такой героизм не придал и вернуться в игру уже не удалось. После еще двух пропущенных шайб хозяева турнира уже от бессилия и злобы просто решили помахать кулаками, чтобы покидать лед было не так обидно.

Очень интересная сборная США собралась на этом турнире. Но, к сожалению, пока можно только представлять у себя в голове, получилось ли бы у американцев так же доминировать против команды, у которой на лед выходят, например, Бут, Мичков, Симашев или Силаев?

Удивляет еще и то, что американцы не проиграли ни одной игры на турнире! Семь побед из семи, причем шесть раз команда обыгрывала соперников в основное время. Остается только верить, что в ближайшие годы и наша команда сможет на равных бороться против лучших в новогодние праздники.