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Сегодня, 20:15

В 18 — конец карьеры из-за страшной болезни сердца, в 35 — второй финал МЧМ. Уникальная история тренера сборной США

Тренер Карл может установить историческое достижение для американского хоккея
Иван Богун
Корреспондент
Главный тренер сборной США Дэвид Карл
Дэвид Карл.
Фото Global Look Press
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Дэвид Карл может установить историческое достижение для американского хоккея.

Сердечная аномалия

МЧМ-2025 в Оттаве — турнир, который не богат на громкие и яркие сюжеты. Но история главного тренера сборной США Дэвида Карла точно заслуживает внимания. Тем более что уже грядущей ночью рыжеволосый коуч, ставший золотым призером МЧМ еще в прошлом году, может впервые в истории привести американскую молодежку к двум чемпионствам подряд.

Когда-то уроженец Аляски считался видным юниором, которого называли не менее талантливым, чем его старший брат Мэтт, который отыграл больше 700 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе», «Филадельфию», «Тампу» и «Нэшвилл». Но если Мэтт после игры в родном штате попал в Национальную программу развития, то Дэвид получил приглашение в «Шаттак Сент Мэри» — элитную школу в Миннесоте, которая выпустила Сидни Кросби и еще сотню качественных энхаэловцев.

Карл-младший неплохо провел преддрафтовый год, играя в одной команде с будущим нападающим «Рейнджерс» Дереком Степаном и братом Джонатана Тэйвза Дэвидом. По всем прикидкам американца должны были выбрать где-то во втором-третьем раундах.

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Однако за пару дней до драфта в Оттаве его мечты об НХЛ полетели в тартарары, когда врачи на преддрафтовом комбайне обнаружили у него гипертрофическую кардиомиопатию — заболевание, при котором сердечная мышца (миокард) становится ненормально толстой (гипертрофированной) и ей труднее перекачивать кровь. Именно эта сердечная аномалия унесла жизни таких спортсменов, как Миклош Фехер и Марк-Вивьен Фоэ, а также проспекта «Калгари» Микки Рено, который скончался у себя дома всего за несколько месяцев до того, как недуг диагностировали у Карла.

После такого на его игровой карьере был поставлен крест. Впрочем, ее официальное завершение не помешало «Тампе», в которой тогда выступал Мэтт, красиво поддержать парнишку и выбрать его в седьмом раунде. Решение сжечь пик на благое дело принял лично бывший владелец «Болтс» Орен Коулз, чей сын Майлз также играл в «Шаттаке» за команду младшего возраста и прекрасно знал забракованного защитника.

Более того, «Молнии» пригласили своего проспекта в свой лагерь и подарили клубное джерси. Несостоявшийся энхаэловец, узнав о выборе, посчитал решение «Молний» глупым, но после визита в тренинг-кэмп все же немного воспрял духом и поблагодарил организацию за ту теплоту, с которой его приняли.

Но куда большее влияние на хоккейный путь Дэвида оказал Университет Денвера — альма-матер Мэтта, в которой он стал обладателем трофея «Хобби Бэйкера» в 2006-м, вручаемого MVP сезона в студенческом хоккее, и дважды выигрывал NCAA. Еще до того, как ему диагностировали сердечную аномалию, ректорат вуза пригласил брата своей хоккейной звезды в спортивную программу, и осенью 2008-го он все-таки приехал в Колорадо. Только уже не ради хоккея, а для того, чтобы получить достойную «гражданскую» специальность.

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В тренеры в 18 лет

Одновременно с поступлением в вуз тогдашний главный тренер местных «Пионеров» Джордж Гвоздеки позвал Карла попробовать себя в роли тренера-волонтера и с головой затянул 18-летнего парня в тренерство. Именно канадский коуч, сделавший звезду студенческого хоккея из его старшего брата, настоял на том, чтобы администрация университета не аннулировала с Дэвидом соглашение о поступлении, и нашел способ сохранить для него престижную спортивную стипендию.

«Я просто сказал ему: «Дэвид, мы все еще хотим, чтобы ты приехал к нам вне зависимости от того, сможешь ли ты играть в хоккей или нет. Мы найдем тебе роль в нашей программе. Может быть, ты и не будешь спортсменом, но будешь частью игры и команды», — вспоминал Гвоздеки в интервью The Athletic.

Сделав Карла частью команды, опытнейший тренер попросил своего ученика быть доступным для любой работы и очень аккуратно увеличивал его зону ответственности в штабе. В «Пионерах» рыжий американец брался буквально за все. Если на первых порах он выполнял чуть ли не роль «живого тренажера», который бросал шайбу хоккеистам во время упражнений и расставлял конусы по льду, то спустя какое-то время ему начали доверять работу с защитниками, разбор предстоящих соперников, разработку плана тренировок и проведение теоретических занятий с видео. И вот уже 16 лет его тренерская карьера связана с университетом, чья программа считается сейчас одной из сильнейших в NCAA.

«Для меня тренерство обладало терапевтическим действием, когда я находился в игре. Думаю, что все по-разному справляются с серьезными изменениями. Но для меня в том возрасте было полезно находиться на катке, быть рядом с командой, участвовать и смотреть, хочу ли я этим заниматься», — рассказывал Дэвид в беседе с Forbes.

Параллельно с этим парень из Аляски предпринял попытку возобновить карьеру на втором курсе обучения. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Во время одной из пробных тренировок он потерял сознание и после этого перенес две операции на сердце, решив окончательно сосредоточиться на работе с лавки.

Хоккейный тренер Дэвид Карл
Фото Getty Images

Не стремится изо всех сил в НХЛ

За столько лет в Денвере Карл заслужил репутацию не только скрупулезного тактика, но и человека, который умеет находить общий язык абсолютно со всеми. Например, в 2016-м ректорат отправлял его на другой континент искать талантливых европейцев, и ему удалось уговорить на переезд в США финского центра Хенрика Боргстрема, который внес большой вклад в чемпионство 2018 года. В заслугу ему ставят и приглашение лидера американской молодежки Зеева Буюма, чей почтовый ящик разрывался от приглашений из разных колледжей.

«Лично я думаю, что он станет одним из лучших тренеров всех времен. Он такой умный и такой молодой, но у него уже так много опыта. Если посмотреть, что он делает, как он справляется со всеми нами и как он тренирует, то это очень особенный и уникальный тренер. Он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Я бы хотел играть под его руководством годами, если бы мог», — не жалел комплиментов Буюм в прошлом сезоне.

Покинул он Университет Денвера пока лишь однажды, когда в 2012-м уехал работать ассистентом в USHL. Однако уже спустя полтора сезона американец получил предложение от Джима Монтгомери стать его полноценным помощником и вернулся в Колорадо. Вместе они трижды доходили до Frozen Four (своеобразного «Финала четырех» в американском студенческом хоккее) и в 2017-м стали его чемпионами.

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Когда летом 2018-го канадец ушел на повышение в НХЛ, у руководства даже не было иных вариантов, кроме как поднять Карла на позицию Монтгомери и в 28 лет сделать его одним из самых молодых главных тренеров в истории ассоциации. Дэвид не подвел — с ним у руля «Пионеры» дважды выиграли Frozen Four (2022, 2024) и установили гегемонию в своей конференции. Более того, сейчас по проценту выигранных матчей в плей-офф он уступает только легендарному тренеру Университета Миннесоты и автору «Чуда на льду» Хербу Бруксу.

Благодаря россыпи достижений на студенческом уровне Карл ожидаемо получил шанс поработать в USA Hockey. Прошлой зимой он с первой же попытки привел американцев к золоту МЧМ и в 34 года стал «молодым тренерским талантом, который обязательно должен получить свой шанс в НХЛ».

Сомнений, что этот шанс Дэвид в скором времени получит, нет никаких. За последние пару лет у него было сразу несколько собеседований с энхаэловскими клубами. Говорят, одним из них прошлой весной был «Нью-Джерси», решивший в итоге нанять Шелдона Кифа. Но пока он не раскрывает в беседах с прессой список клубов, которые его интервьюировали. Причем даже в формате инсайдов, как это делают его некоторые коллеги, желающие добавить себе веса при найме.

Сейчас Карл прямо говорит, что изо всех сил в НХЛ не стремится и за первое же попавшееся предложение цепляться не собирается. По словам его самого, ему слишком нравится работа в Денвере и слишком не нравится то, с какой периодичностью в лучшей лиге мира разменивают тренеров. Так что в приоритете у него будет команда, которая предложит стать частью долгосрочного проекта. Как бы то ни было, сейчас его ждет финал, в котором он может навсегда вписать свое имя в историю — и наверняка все его мысли только об этом.

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