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20 сентября 2013, 12:28

ИИХФ вернула сборную Грузии в состав участников чемпионата мира

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем конгрессе, который проходит в Португалии, вынесла решение о возвращении сборной Грузии в состав участников чемпионата мира в Division III Worlds – шестого по силе и самого низкого дивизиона, сообщает официальный сайт организации. Грузия выполнила все условия ИИХФ. Матчи третьего дивизиона чемпионата мира стартуют в апреле будущего года в Люксембурге. В турнире примет участие сборная хозяев, а также сборные Болгарии, КНДР, ОАЭ, Гонконга, а теперь и Грузии.

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