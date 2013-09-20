ИИХФ вернула сборную Грузии в состав участников чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем конгрессе, который проходит в Португалии, вынесла решение о возвращении сборной Грузии в состав участников чемпионата мира в Division III Worlds – шестого по силе и самого низкого дивизиона, сообщает официальный сайт организации. Грузия выполнила все условия ИИХФ. Матчи третьего дивизиона чемпионата мира стартуют в апреле будущего года в Люксембурге. В турнире примет участие сборная хозяев, а также сборные Болгарии, КНДР, ОАЭ, Гонконга, а теперь и Грузии.