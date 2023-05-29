Агент Матвеев заявил, что без сборной России зрелищность хоккейного ЧМ упала

Агент Андрей Матвеев рассказал о своих впечатлениях от хоккейного чемпионата мира.

«ЧМ всегда интересно смотреть, ведь это национальные сборные разных стран. Ожидал немного большего от игр с участием национальных сборных Швеции, Финляндии и Швейцарии. Понравилась уверенная игра Германии и Латвии. Сборная Латвии показала впечатляющий результат. Играли от сердца, не жалея себя и соперников. Впервые в истории латвийского хоккея команда заняла такое высокое третье место, получив бронзовые медали. В составе команды были хоккеисты, которые выступают в 12 различных лигах. Понравился молодой вратарь Шилов, а еще — защитник Якс, клиент нашего агентства. Поздравляю сборную Канады с золотыми медалями. Канадцы привезли хорошую сборную, в которой почти все игроки — из НХЛ. Надеюсь в будущем увидеть сборную России в финале против Канады. Понимая уровень нашей сборной и видя этот ЧМ, думаю, что сборная России боролась бы за золотые медали. Зрелищность турнира без нашей сборной, конечно, падает», — приводит слова Матвеева Metaratings.ru.

ЧМ-2023 выиграла сборная Канады. Второй финишировала Германия, третьей — Латвия. Сборная США заняла четвертое место.