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Сегодня, 23:15

Кожевников: «Без России — это не чемпионат мира, а первенство двора!»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о чемпионате мира-2024 по хоккею, который проходит в Чехии.

«Не смотрел ни одну игру. Не хочу. Без России — это не чемпионат мира, а первенство двора! Мне неинтересно. Может быть, посмотрю полуфиналы и финал. Возможно, там можно будет за кем-то последить. Да и вообще, организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники», — приводит слова Кожевникова издание «ВсеПроСпорт».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Кожевников
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