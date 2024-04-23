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Сегодня, 13:00

Кожевников: «Сборная Казахстана сможет бороться за бронзу ЧМ-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников считает, что сборная Казахстана сможет бороться за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею-2024.

«За Казахстан я болеть не буду на чемпионате мира по хоккею. Я поддерживаю только Россию и Белоруссию. Сейчас такой чемпионат. Первенство болота. Если Латвия там ползает, то у Казахстана хорошие шансы. Латвия в тройку вошла, просто смешно, что за чемпионат такой. Без России этот турнир несмотрибельный. Красоты мы там не увидим, принципы противостояний потеряны, поэтому Казахстан тоже сможет за тройку побороться», — приводит слова Кожевникова Legalbet.kz.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Сборная Казахстана сыграет в группе В против команд США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.

Источник: Legalbet.kz
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Александр Кожевников
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