Кожевников: «Сборная Казахстана сможет бороться за бронзу ЧМ-2024»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников считает, что сборная Казахстана сможет бороться за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею-2024.

«За Казахстан я болеть не буду на чемпионате мира по хоккею. Я поддерживаю только Россию и Белоруссию. Сейчас такой чемпионат. Первенство болота. Если Латвия там ползает, то у Казахстана хорошие шансы. Латвия в тройку вошла, просто смешно, что за чемпионат такой. Без России этот турнир несмотрибельный. Красоты мы там не увидим, принципы противостояний потеряны, поэтому Казахстан тоже сможет за тройку побороться», — приводит слова Кожевникова Legalbet.kz.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Сборная Казахстана сыграет в группе В против команд США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.