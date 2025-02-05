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Сегодня, 05:21

Пашков: «Решение ИИХФ абсолютно не удивило»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал недопуск сборной России до участия в чемпионате мира-2026.

«Решение абсолютно не удивило. Такие решения надо готовить, это задача, прежде всего, государственных спортивных организаций. Судя по тому, как прошел совет ИИХФ, время изменить ситуацию пока не настало. Что нужно делать, чтобы решение было другим? В первую очередь, нужны активные контакты, дипломатия. Без разговоров, обсуждений, предложений, ситуация сама собой не разрешится», — цитирует «ВсеПроСпорт» Пашкова.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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