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Сегодня, 09:15

Самонов — о Канаде на ЧМ-2021: «Не знаю, десятый они привезли состав или пятнадцатый, но по фамилиям это хорошая команда»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Самонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал игру сборной Канады на чемпионате мира-2021.

— Поражение от канадцев в четвертьфинале все восприняли очень болезненно. Для сборной это был сильный удар?

— Проигрывать всегда неприятно — я это очень не люблю. Мы старались играть на победу в каждом матче. Тренерский штаб требовал от нас этого. Мы проиграли не разгромно. Играли в качественный хоккей, но канадцы забили на один гол больше. Так бывает. Досадно, обидно.

— Многие эксперты говорили, что Канада привезла на тот турнир слабый состав. Соперник действительно уступал России в мастерстве?

— Они выиграли тот чемпионат мира, о чем тут говорить?

— Но каким был уровень чемпионата мира?

— Какая разница, если они победили? Приезжали ребята, которые сейчас играют в первых-вторых звеньях клубов НХЛ. Не знаю, десятый они привезли состав или пятнадцатый, но по фамилиям это была хорошая команда. Все знают, в каких клубах играют эти хоккеисты. Не понимаю такого отношения к Канаде.

Александр Самонов на&nbsp;ЧМ-2021. «Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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