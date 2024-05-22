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Сегодня, 03:53

Дементьев: «С плей-офф на ЧМ будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что настоящий хоккей на чемпионате мира начинается с плей-офф. В этом году турнир проходит в Чехии.

«На мой взгляд, турнир слишком растянут, для болельщиков очень тяжело столько матчей находиться на стадионе и уделять внимание турниру. Нужно бросить все для того, чтобы заняться хоккеем. Это в первую очередь влияет на результаты, которые показывают команды. Эти якобы сюрпризы, когда сборная Канады вела 6:1 и в итоге выиграла в овертайме. Но эти результаты не сопоставимы с уровнем игры команды и ее соперников. Сборные с лидирующими хоккеистами из признанных стран, из топ-6 не заряжены на победу в каждом матче. Стоит задача просто попасть в плей-офф, такой легкий хоккей, а дальше начинается сам чемпионат. С плей-офф будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор.

В тех чемпионатах мира, которые были в моей молодости, было больше интереса и ажиотажа. Тогда игроки по-настоящему бились за свои страны и выходили играть на победу в каждом матче, а не просто прохлаждались. Поэтому это является главной издержкой чемпионата – огромное количество участников, которых не должно быть. На текущий момент я вижу, что ИИХФ просто размазывает тонким слоем лучший хоккей на все команды, какие только могут там участвовать», – цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

 
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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-chempionat-mira-slishkom-rastyanut-na-gruppovom-raunde-prosto-prohodnoj-dvor/
Хоккей
Алексей Дементьев
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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