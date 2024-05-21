Австрия — Великобритания: видеообзор матча чемпионата мира-2024

Сборная Великобритании обыграла национальную команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 4:2.

Британцы одержали победу благодаря заброшенным шайбам Бена О'Коннора, Бретта Перлини, Эвана Мози и Роберта Дауди.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сборная Великобритании набрала первые три очка на турнире, оставшись на восьмом месте в таблице группы A. В активе Австрии семь баллов и пятая строчка.