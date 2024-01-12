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Сегодня, 10:05

Bild: Израиль подозревает Россию в отстранении сборной от турниров под эгидой ИИХФ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной России и их клюшки.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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В Израиле подозревают Россию в причастности к отстранению израильской хоккейной сборной от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Bild.

По данным источника, израильская сторона предполагает, что с решением об отстранении сборной связан Павел Буре, который входит в состав совета ИИХФ. В Израиле считают, что отстранение — месть за аналогичные санкции, примененные к сборной России.

ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года санкции были продлены до конца сезона-2023/24.

В январе 2024 года президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что совет организации в феврале рассмотрит вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.

Сборную Израиля отстранили от&nbsp;международного хоккея. Израиль отстранили от международного хоккея. Видимо, все из-за потенциального матча с ОАЭ

Источник: Газета.ru
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