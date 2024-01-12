Bild: Израиль подозревает Россию в отстранении сборной от турниров под эгидой ИИХФ

В Израиле подозревают Россию в причастности к отстранению израильской хоккейной сборной от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Bild.

По данным источника, израильская сторона предполагает, что с решением об отстранении сборной связан Павел Буре, который входит в состав совета ИИХФ. В Израиле считают, что отстранение — месть за аналогичные санкции, примененные к сборной России.

ИИХФ отстранила сборную России от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года санкции были продлены до конца сезона-2023/24.

В январе 2024 года президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что совет организации в феврале рассмотрит вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.