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Сегодня, 18:44

Болельщикам запретили посещать матчи чемпионата мира по хоккею с флагами России и Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Российские болельщики.
Фото Global Look Press
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила демонстрацию российского и белорусского флагов на матчах чемпионата мира-2024.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — приводит заявлении пресс-службы ИИХФ РИА «Новости».

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Команды не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: РИА «Новости»
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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