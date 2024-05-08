Болельщикам запретили посещать матчи чемпионата мира по хоккею с флагами России и Белоруссии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила демонстрацию российского и белорусского флагов на матчах чемпионата мира-2024.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — приводит заявлении пресс-службы ИИХФ РИА «Новости».

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Команды не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.