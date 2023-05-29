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Сегодня, 13:56

Быков оценил первое в истории попадание сборной Латвии в тройку призеров ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что его не удивила бронза сборной Латвии по итогам чемпионата мира.

«У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Белоруссии. Нет, меня не удивила бронза Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие в свое время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал. В принципе, латыши давно уже играют, у них «Рига» — хороший клуб, поэтому я не удивлен. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы — они всегда были и будут», — приводит слова Быкова РИА «Новости Спорт».

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230529/latviya-1874787025.html
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Вячеслав Быков
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