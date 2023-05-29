Быков оценил первое в истории попадание сборной Латвии в тройку призеров ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что его не удивила бронза сборной Латвии по итогам чемпионата мира.

«У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Белоруссии. Нет, меня не удивила бронза Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие в свое время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал. В принципе, латыши давно уже играют, у них «Рига» — хороший клуб, поэтому я не удивлен. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы — они всегда были и будут», — приводит слова Быкова РИА «Новости Спорт».

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).