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Сегодня, 20:18

Быков отреагировал на информацию, что США и Канада поддержали возвращение России на ЧМ по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на новость о том, что национальную команду в 2024 году могут вернуть на чемпионат мира.

«Удивил ли меня голос США и Канады? И да, и нет. В силу того, что для этих стран слово «бизнес» — сакральное, превыше всего. Не иметь на чемпионате мира сборную России — это недостаток зрительского интереса, соответственно, недостаток во всем. К тому же в сборной России всегда присутствуют молодые игроки, которые потенциально могут быть интересны для НХЛ. Здесь много актуальных и важных вопросов для американцев и канадцев. Наши реальные шансы вернуться? Сложно сказать, как будет складываться голосование», — приводит слова Быкова Sport24.

IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-13-udivilli-menya-golos-ssha-i-kanady-i-da-i-net-vyacheslav-bykov-o-tom-chto-rossiyu-mogut-vernut-na-chm-po-khokkeyu
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Вячеслав Быков
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