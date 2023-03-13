Быков отреагировал на информацию, что США и Канада поддержали возвращение России на ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на новость о том, что национальную команду в 2024 году могут вернуть на чемпионат мира.

«Удивил ли меня голос США и Канады? И да, и нет. В силу того, что для этих стран слово «бизнес» — сакральное, превыше всего. Не иметь на чемпионате мира сборную России — это недостаток зрительского интереса, соответственно, недостаток во всем. К тому же в сборной России всегда присутствуют молодые игроки, которые потенциально могут быть интересны для НХЛ. Здесь много актуальных и важных вопросов для американцев и канадцев. Наши реальные шансы вернуться? Сложно сказать, как будет складываться голосование», — приводит слова Быкова Sport24.

IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.