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Сегодня, 14:13

Быков сожалеет об отсутствии сборной России на ЧМ: «Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии национальной команды на чемпионате мира-2024.

Мировое первенство проходит с 10 по 26 мая в Остраве и Праге.

«Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы и талант соперникам из других стран. Будем надеяться, что матчи с Белоруссией и Казахстаном в какой-то степени дадут им возможность почувствовать международный уровень хоккея. И они поймут, какие требования к улучшению их игры, чтобы в дальнейшем иметь стимул к совершенствованию своего мастерства! Это важно для их роста и хоккея в целом в стране», — сказал Быков «СЭ».

Владимир Ружичка (в&nbsp;центре). Чешский тренер-чемпион — за Россию. Он не понимает, почему наших отстранили от чемпионата мира

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации на Украине.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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