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Сегодня, 21:02

Быков сказал, сколько еще продлится отстранение российского хоккея

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость о том, что Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

«С грустью и сожалением к нашим ребятам отношусь к данному решению ИИХФ! Они очень хотят представлять свою страну на международной арене и превозносить наш спорт и гордиться своими успехами! Как и мы ими тоже! Теперь остается только ждать, бороться и надеяться на здравое решение спортивных функционеров, которые и принимают решения! Сколько продлиться еще это отстранение? Пока им американцы не разрешат!» — сказала Быков «СЭ».

Ранее совет Международной федерации хоккея подлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Национальные команды пропустят ЧМ-2024, который состоится в чешских Праге и Остраве.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
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