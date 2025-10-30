Бывший директор сборной России Попов решил продать медаль ЧМ-2009 после гибели сына на СВО

30 октября, 18:44
Бывший спортивный директор сборной России по хоккею Павел Попов рассказал, почему выставил на продажу свою золотую медаль чемпионата мира 2009 года.
«У меня двое детей, у сына осталось трое детей, брат-инвалид у меня на руках. За те два года и сын у меня погиб, и родители, все навалилось в одно. Награды же с собой в могилу не заберешь, у меня тоже проблемы с сердцем, поэтому решил продать всю коллекцию, а деньги разделить между детьми и внуками», — цитирует Попова ТАСС.
29 октября стало известно, что медаль будет выставлена выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября. Среди других лотов на аукционе — часы за победу СКА в Кубке Гагарина (2015), часы в честь победы сборной в Евротуре (2008), а также часы к 85-летию ЦСКА.