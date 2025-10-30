Видео
30 октября, 18:44

Бывший директор сборной России Попов решил продать медаль ЧМ-2009 после гибели сына на СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший спортивный директор сборной России по хоккею Павел Попов рассказал, почему выставил на продажу свою золотую медаль чемпионата мира 2009 года.

«У меня двое детей, у сына осталось трое детей, брат-инвалид у меня на руках. За те два года и сын у меня погиб, и родители, все навалилось в одно. Награды же с собой в могилу не заберешь, у меня тоже проблемы с сердцем, поэтому решил продать всю коллекцию, а деньги разделить между детьми и внуками», — цитирует Попова ТАСС.

29 октября стало известно, что медаль будет выставлена выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября. Среди других лотов на аукционе — часы за победу СКА в Кубке Гагарина (2015), часы в честь победы сборной в Евротуре (2008), а также часы к 85-летию ЦСКА.

Источник: ТАСС
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
