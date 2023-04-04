Бывший нападающий сборной Чехословакии Либа: «Не признаю чемпионат мира без российских хоккеистов»

Экс-нападающий сборной Чехословакии Игорь Либа прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионатах мира по хоккею.

«Кто-нибудь всё ещё наслаждается этой темой? Это настоящий цирк. Я не признаю чемпионат мира без российских хоккеистов. Это не чемпионат мира», — приводит слова бывшего хоккеиста Sport.cz.

В феврале прошлого года ИИХФ (Международная федерация хоккея) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. В марте этого года организация продлила бан еще на год.