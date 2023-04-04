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Сегодня, 14:25

Бывший нападающий сборной Чехословакии Либа: «Не признаю чемпионат мира без российских хоккеистов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-нападающий сборной Чехословакии Игорь Либа прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионатах мира по хоккею.

«Кто-нибудь всё ещё наслаждается этой темой? Это настоящий цирк. Я не признаю чемпионат мира без российских хоккеистов. Это не чемпионат мира», — приводит слова бывшего хоккеиста Sport.cz.

В феврале прошлого года ИИХФ (Международная федерация хоккея) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. В марте этого года организация продлила бан еще на год.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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