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Сегодня, 09:30

Бывший пресс-секретарь ИИХФ предложил не начислять России очки в рейтинге федерации на время отстранения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг в разговоре с «СЭ» поделился мнением о рейтинге сборных федерации.

Сборная России поднялась на второе место в обновленном рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах. Это произошло благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024 от Швеции и защищенному рейтингу россиян.

«Нужно заморозить очки сборной России на время отстранения. Ваша национальная команда должна получать 0 очков за каждое соревнование. Этот рейтинг был создан лишь для тех стран, которые играют», — сказал Шемберг «СЭ».

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Ранее в ИИХФ сообщили, что могут пересмотреть систему подсчета очков из-за положения России в рейтинге.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Сборная России по хоккею
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