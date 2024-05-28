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Сегодня, 13:02

Бывший пресс-секретарь ИИХФ: «Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга»

Бывший пресс-секретарь ИИХФ назвал оскорбительным второе место России в рейтинге федерации
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг поделился мнением о рейтинге сборных ИИХФ.

Сборная России поднялась на второе место в обновленном рейтинге, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.

«Россия отстранена от игры и не должна набирать рейтинговые очки, пока длится отстранение. По всем признакам это неправильно. Особенно оскорбительно для других стран, когда Россия выходит на второе место рейтинга, будучи отстраненной», — сказал Шемберг «СЭ».

Ранее в ИИХФ сообщили, что могут пересмотреть систему подсчета очков из-за положения России в рейтинге.

В феврале организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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Бывший вице-президент ИИХФ назвал нелепым место сборной России в рейтинге