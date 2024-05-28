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Сегодня, 11:41

Бывший вице-президент ИИХФ назвал нелепым место сборной России в рейтинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола, который сейчас является мэром города Тампере (Финляндия), раскритиковал рейтинг сборных федерации.

Сборная России поднялась на второе место в обновленном рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.

«За три последних года моей работы в 2018-2021 годах Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — приводит слова Куммолы ТАСС.

Ранее в ИИХФ сообщили, что могут пересмотреть систему подсчета очков из-за положения России в рейтинге.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?
Источник: ТАСС
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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