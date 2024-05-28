Бывший вице-президент ИИХФ назвал нелепым место сборной России в рейтинге

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола, который сейчас является мэром города Тампере (Финляндия), раскритиковал рейтинг сборных федерации.

Сборная России поднялась на второе место в обновленном рейтинге ИИХФ, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.

«За три последних года моей работы в 2018-2021 годах Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще упразднить этот рейтинг», — приводит слова Куммолы ТАСС.

Ранее в ИИХФ сообщили, что могут пересмотреть систему подсчета очков из-за положения России в рейтинге.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.