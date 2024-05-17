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17 мая, 23:50

Сборная Чехии всухую обыграла Австрию на чемпионате мира-2024

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Сборная Чехия победила национальную команду Австрии в матче домашнего чемпионата мира-2024 со счетом 4:0.

Шайбы забросили Онджей Касе (20-я минута), Доминик Кубалик (36), Якуб Флек (37) и Давид Томашек (42).

Сборная Чехии возглавила таблицу группы A, набрав 12 очков. Австрия располагается на шестом месте с четырьмя баллами.

В следующем матче чехи сыграют с Великобританией 18 мая, а Австрия на следующий день встретится с Норвегией.

Чемпионат мира. Группа A

Чехия — Австрия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Каше — 1 (буллит), 19:32 — 1:0. Кубалик — 2 (бол., Томашек, Шпачек), 35:49 — 2:0. Флек — 2 (бол., Странски), 36:53 — 3:0. Томашек — 1 (Палат, Кубалик), 41:31 — 4:0.

Вратари: Мразек — Мадленер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (14+7+9) — 21 (5+12+4).

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

Прага. o2 Arena.

Сборная Австрии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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