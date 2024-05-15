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Сегодня, 19:44

Чехия обыграла Данию и одержала третью победу на домашнем чемпионате мира

Руслан Минаев
Хоккеисты сборной Чехии.
Фото Reuters
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Сборная Чехии победила Данию в матче группового турнира чемпионата мира — 7:4. Турнир проходит в Праге и Остраве (Чехия).

У чехов голы забили Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондрей Палат. У датчан шайбы забросили Кристиан Вайсе, Патрик Расселл, Оскар Мельгор и Матиас Фром.

Чехия одержала третью победу в четырех матчах и возглавила группу А — 9 очков. Дания потерпела третье поражение — 3 очка и 6-е место в группе.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Дания — 7:4 (1:1, 2:1, 4:2)

Голы: Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Бликфельд, Бруггиссер), 18:54 — 0:1. Рутта — 1 (Кампф), 19:52 — 1:1. Флек — 1 (Конделик, Воженилек), 22:50 — 2:1. Седлак — 1 (Каше, Червенка), 24:29 — 3:1. Русселль — 1 (Н.Б. Йенсен, Бруггиссер), 39:36 — 3:2. Мелгор — 1 (М. Лауридсен, Лассен), 44:43 — 3:3. Кундратек — 1 (Томашек, Крейчик), 46:16 — 4:3. Кубалик — 1 (Томашек, Палат), 51:10 — 5:3. Странски — 3 (Кампф, Воженилек), 51:30 — 6:3. Фром — 1 (Шел, Матиасен-Вайсе), 51:51 — 6:4. Палат — 2 (Кемпни), 53:08 — 7:4.

Вратари: Достал — Дихов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (12+16+11) — 18 (6+6+6).

Судьи: Гронски, Шрадер.

15 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Дании по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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