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Сегодня, 00:20

Чехия по буллитам обыграла Финляндию на чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Чешские хоккеисты празднуют победу в матче Чехия — Финляндия (1:0) 10 мая.
Фото Reuters
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Сборная Чехии выиграла у Финляндии в матче группового турнира чемпионата мира — 1:0 Б. Команды не забросили шайб ни в основное время, ни в овертайме. Победитель определился в серии буллитов. Победный буллит на счету Ондржей Каше.

Чехи набрали 2 очка и идут на 2-м месте в группе А. Финны располгаются на 3-й строчке — 1 очко.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Финляндия — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Каше.

Вратари: Достал — Сятери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (10+7+6+4) — 21 (1+5+10+5).

Судьи: Ансонс, Хольм.

10 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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