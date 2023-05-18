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18 мая, 18:53

Чехия обыграла Словению в групповом турнире чемпионата мира

Мария Гусева
Эпизод матча ЧМ-2023 Чехия — Словения.
Фото AFP
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Сборная Чехии обыграла национальную команду Словении в матче группового турнира чемпионата мира — 6:2.

У чешской команды хет-трик оформил Доминик Кубалик, еще по голу забили Роман Червенка, Михал Кемпни и Якуб Флек. За сборную Словении шайбы забросили Миха Верлич и Ян Урбас.

Сборная Чехии набрала 10 очков и поднялась на 2-е место в таблице группы В (10 очков), Словения осталась на последней, 8-й строчке.

В следующем матче Чехия сыграет с Норвегией 20 мая. Словения проведет матч с Латвией 19-го числа.

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Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Словения — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Голы: Верлиц — 1 (Урбас, Грегорц), 7:23 — 0:1. Урбас — 1 (бол., Грегорц, Еглич), 11:49 — 0:2. Кубалик — 4 (бол., Кемпни, Томашек), 38:19 — 1:2. Кубалик — 5 (бол., Томашек, Смейкал), 43:47 — 2:2. Червенка — 2 (Воженилек, Кошталек), 45:00 — 3:2. Кемпни — 2 (Соботка, Кубалик), 51:12 — 4:2. Кубалик — 6 (п.в., Зборжил), 57:49 — 5:2. Флек — 1 (Кемпни, Дворак), 58:56 — 6:2.

Вратари: Веймелка — Грачнар (57:34 — 57:49).

Штраф: 6 — 6. Броски: 41 (11+13+17) — 20 (10+7+3).

Судьи: Франнсен, Штольц.

18 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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