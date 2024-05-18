Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

18 мая, 23:23

Чехия обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе на чемпионате мира

Алина Савинова
Сборная Чехии по хоккею.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Чехии победила команду Великобритании в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2024 — 4:1.

У победителей дублем отметился Лукаш Седлак и еще по голу на свой счет записали Якуб Крейчик и Онджей Касе. У британской команды единственную шайбу забросил Эван Моузи.

После этой игры Чехия поднялась на первое место в турнирной таблице группы А с 15 очками после 6 матчей. Великобритания провела пять встреч на чемпионате мира и, не набрав ни одного очка, располагается на последней позиции в турнирной таблице.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Великобритания — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Седлак — 2 (Червенка, Крейчик), 2:18 — 1:0. Крейчик — 1 (Гудас, Червенка), 4:46 — 2:0. Седлак — 3 (Червенка, Каше), 20:36 — 3:0. Мози — 1 (бол., Керк, О`Коннор), 22:17 — 3:1. Каше — 2 (бол., Седлак, Червенка), 32:15 — 4:1.

Вратари: Достал — Баунс.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 45 (20+13+12) — 15 (7+6+2).

Судьи: Пирс, Черриг.

18 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Ковалев проиграл Сафару в первом бою после двухлетнего перерыва
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Германия — Польша: видеообзор матча чемпионата мира

Дубль Гудачека помог сборной Словакии победить Францию в матче чемпионата мира-2024