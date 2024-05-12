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Сегодня, 15:00

Чемпионат мира: где смотреть трансляции матчей группового турнира ЧМ 2024 по хоккею

Каналы холдинга «Матч» покажут матчи чемпионата мира по хоккею-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Чемпионат мира-2024 по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии.
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира-2024 по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи будут проходить в Праге на «О2 Арене» и в Остраве на «Ostravar Арене».

Игры группового турнира ЧМ-2024 по хоккею стартуют 10 мая. Встречи Швейцария — Норвегия и Словакия — Германия станут первыми на турнире в Чехии. Обе начнутся в 17.20 по московскому времени. Групповая стадия завершится 21 мая.

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за формальными событиями игр в рамках чемпионата мира-2024.

Сборная России не выступит на чемпионате мира-2024 в Чехии по решению ИИХФ. Международная федерация хоккея отстранила российскую национальную команду в связи с вопросами безопасности. Кроме российской сборной турнир также пропустит команда из Белоруссии.

Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира. Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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