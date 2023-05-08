Чемпионат мира по хоккею 2023: даты проведения, когда старт и финал ЧМ 2023

Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Матчи ЧМ состоятся в городах Темпере и Риге. Финляндия примет игры турнира уже в десятый раз, а для Латвии это третий чемпионат мира.

Первые матчи пройдут уже 12 мая. Групповой турнир продлится до 23 мая. 25-го числа состоятся игры 1/4 финала ЧМ, 27-го — полуфиналы.

Финал и матч за третье место пройдут 28 мая.

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