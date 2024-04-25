Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:20

Чемпионат мира по хоккею 2024: даты и место проведения турнира

В мае пройдет чемпионат мира-2024 по хоккею в Чехии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккейный матч.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат мира по хоккею 2024 года состоится с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. На мировом первенстве выступят 16 национальных сборных.

В Праге матчи группы А пройдут на территории спортивного комплекса «О2 Арена», в Остраве (игры группы B) проведут на льду «Ostravar Арены».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады. В 2023 году в финале канадцы обыграли Германию со счетом 5:2.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Федерация хоккея США назвала имена 15 игроков НХЛ, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024