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Сегодня, 15:00

Чемпионат мира по хоккею: где смотреть трансляции матчей ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард (сборная Канады).
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 состоится с 10 по 26 мая. Турнир пройдет в Чехии на «О2 Арене» в Праге и на «Ostravar Арене» в Остраве. В ЧМ примут участие 16 национальных сборных. Россия и Белоруссия отстранены от участие в международных турнирах. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) в феврале 2024 года продлила дисквалификацию на международный сезон-2024/25.

В России ЧМ в прямом эфире покажут на телеканалах холдинга «Матч ТВ». В частности, на «Матч! Игра» и «Матч! Страна». Также некоторые игры эксклюзивно будут доступны на сайте matchtv.ru.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, фото и видео, стадионы и тренеры

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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