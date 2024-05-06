Чемпионат мира по хоккею: где смотреть трансляции матчей ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 состоится с 10 по 26 мая. Турнир пройдет в Чехии на «О2 Арене» в Праге и на «Ostravar Арене» в Остраве. В ЧМ примут участие 16 национальных сборных. Россия и Белоруссия отстранены от участие в международных турнирах. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) в феврале 2024 года продлила дисквалификацию на международный сезон-2024/25.

В России ЧМ в прямом эфире покажут на телеканалах холдинга «Матч ТВ». В частности, на «Матч! Игра» и «Матч! Страна». Также некоторые игры эксклюзивно будут доступны на сайте matchtv.ru.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, фото и видео, стадионы и тренеры