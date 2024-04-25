Чемпионат мира по хоккею 2024: состав участников турнира

На ЧМ-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных

На чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных. Мировое первенство пройдет с 10 по 26 мая. «СЭ» публикует информацию о составе групп ЧМХ-2024.

По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.

Группа А ЧМ-2024 по хоккею

Канада

Финляндия

Швейцария

Чехия

Дания

Норвегия

Австрия

Великобритания

Группа B ЧМ-2024 по хоккею

США

Германия

Швеция

Словакия

Латвия

Франция

Казахстан

Польша

Матчи группы А пройдут в городе Прага на льду «О2 Арены». Игры группы B состоятся на территории спортивного комплекса «Ostravar Арена».

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