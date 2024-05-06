Чемпионат мира по хоккею: дата финала и город ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет с 10 по 26 мая в Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2024 пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Турнир примут Прага и Острава. Это было сообщено по итогам конгресса ИИХФ, который состоялся в Братиславе 24 мая 2019 года. Участие примут 16 команд.

Групповой турнир стартует 10 мая и завершится 21 мая. Игры плей-офф пройдут с 23 по 26 мая. Финал и матч за третье место состоятся 26 мая. Решающая игра пройдет на стадионе «О2-Арена» в Праге.

Сборная России и Белоруссии не примут участия в турнире по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

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