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Сегодня, 17:20

Чемпионат мира по хоккею: пары 1/4 финала — расписание и время начала матчей

Все матчи 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею пройдут 23 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кубок чемпионов мира по хоккею.
Фото Global Look Press
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В Чехии заверишлся групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за формальными событиями игр в рамках чемпионата мира-2024.

Чемпионат мира по хоккею: пары 1/4 финала — расписание и время начала матчей

Швейцария (2А) — Германия (3B) — 17.20.

Канада (1А) Словакия (4B) — 17.20.

Швеция (1B) — Финляндия (4А) — 21.20.

США (2B) — Чехия (3А) — 21.20.

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.

Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира. Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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