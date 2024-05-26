Чемпионат мира: время начала и кто сыграет в финале ЧМ 2024 по хоккею

Сборные Швейцарии и Чехии сыграют в финале ЧМ-2024 по хоккею

Финал чемпионата мира по хоккею-2024 пройдет в воскресенье, 26 мая. Решающий матч состоится на «О2 Арене» в Праге, Чехия. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. В финале сыграют команды Чехии и Швейцарии.

Сборная Чехии в полуфинале чемпионата мира победила Швецию — 7:3. Сборная Швейцарии в матче 1/2 финала по буллитам обыграла Канаду — 3:2 Б.

В России финал ЧМ-2024 по хоккею покажут на телеканале на «Матч ТВ», на входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна», а также на сайте matchtv.ru.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады, которая в 2023 году победила на мировом первенстве в 28-й раз в своей истории.

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