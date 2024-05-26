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Чемпионат мира: время начала и кто сыграет в финале ЧМ 2024 по хоккею

Сборные Швейцарии и Чехии сыграют в финале ЧМ-2024 по хоккею
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кубок чемпионов мира по хоккею.
Фото Global Look Press
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Финал чемпионата мира по хоккею-2024 пройдет в воскресенье, 26 мая. Решающий матч состоится на «О2 Арене» в Праге, Чехия. Начало встречи — в 21:20 по московскому времени. В финале сыграют команды Чехии и Швейцарии.

Сборная Чехии в полуфинале чемпионата мира победила Швецию — 7:3. Сборная Швейцарии в матче 1/2 финала по буллитам обыграла Канаду — 3:2 Б.

В России финал ЧМ-2024 по хоккею покажут на телеканале на «Матч ТВ», на входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна», а также на сайте matchtv.ru.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады, которая в 2023 году победила на мировом первенстве в 28-й раз в своей истории.

Чемпионат мира по хоккею 2024: последние новости, расписание матчей и статистика

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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